Sealův dvorní kytarista a brněnský B-Side Band vydali vánoční singl Sníh

Brno, 19. prosince 2022 – Brněnský B-Side Band oslavil poslední adventní neděli singlem Sníh. Přizval na něj Sealova dvorního kytaristu. Svátečně laděná skladba je první ukázkou ze zatím bezejmenného alba chystaného na podzim příštího roku. Vánoční singl doprovází videoklip z Brna a Londýna. Svou část videa ze Spojeném království natočil host písně, skladatel a hudebník Gus Isidore, dvorní kytarista zpěváka Seala.

Osmnáctičlenný big band promísil záběry z brněnského klubu Metro Music Bar se scenérií zasněženého Londýna, domova Gusa Isidora. Isidore spolupracoval s velikány jako Thin Lizzy, Peter Gabriel či Seal. Se Sealem hrál od raných demo nahrávek přes první desky až dodnes, za spoluautorství na hitu Prayer for the Dying obdržel ocenění BMI Award.

„S Bandem jsme měli to štěstí hrát se zahraničními osobnostmi různých žánrů počínaje dvojnásobným vítězem Grammy Kurtem Ellingem, s nímž jsme jeli i turné, vokálním ansáblem New York Voices až po letošní spojení s Judith Hill na 15. ročníku festivalu Groove Brno. Gus je dlouholetý přítel a při jeho častých návštěvách Brna chodíme na pivo. Na té poslední jsme zašli do studia k Petrovi Vavříkovi z Buty a natočili Sníh,” říká leader B-Side Bandu a producent skladby Josef Buchta.

Skladba je nejen prvním singlem připravované desky, ale také součástí první nahrávky autorského repertoáru skupiny, na němž se nepodílel zpěvák Vojtěch Dyk. Zpěvu se na novince chopil Jiří Kalousek, kytarista a vokalista B-Side Bandu. Textu se ujal perkusista, vokalista a zpěvák Petr Rybíz Toman, hudbu složil baskytarista skupiny Tomáš Vunderle Koudelka.

„Je to pro nás nová etapa, období nových výzev. V kapele se to jen hemží aranžéry, textaři a skladateli, o vynikajících zpěvácích nemluvě. Chtěli jsme udělat čistě B-Side Band album, vše z vlastních zdrojů, tak říkajíc. Postupně ukážeme talenty z našich řad, každého člena s jeho umem považuji za nádherný unikát, jakým bývá i každá sněhová vločka,” popisuje Buchta plány do budoucna.

B-Side Band plánuje vydávat každý měsíc jednu píseň. Zatím bezejmenná deska vyjde pod vydavatelstvím Bujoart na podzim příštího roku. Začátkem 2024 odstartuje skupina turné.

Foto: Tino Kratochvil