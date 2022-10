JazzFestBrno oznámil první pětici hvězd ročníku 2023

Brno, 30. října 2022 – Pořadatelé festivalu JazzFestBrno zveřejnili jména hlavních hvězd ročníku 2023. Do Brna se vrátí okouzlující zpěvačka a klavíristka Diana Krall, vůbec poprvé se na festivalu představí kultovní smyčcový soubor Kronos Quartet slavící 50 let na scéně. Dalšími osobnostmi 22. ročníku festivalu budou kytarista John Scofield, klavírista Tigran Hamasyan a kontrabasista Dave Holland. Vstupenky prodává od pátku 21. října síť GoOut a k dispozici jsou i na webu jazzfestbrno.cz.

Zpěvačka a klavíristka Diana Krall při své festivalové premiéře v roce 2017 ukázala, že umí vytvořit atmosféru spontánního a bezprostředního večírku i ve sportovní hale. „Těšíme se, že 19. května v Bobycentru bude zážitek z koncertu této charismatické Kanaďanky ještě intenzivnější,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Diana Krall od své poslední návštěvy Brna vydala dvě alba, kterými potvrdila, že její umělecká laťka je položena stále vysoko. Za desku Love Is Here to Stay, kterou nahrála společně se zpěvákem Tonym Bennettem, si vysloužila už desátou nominaci na cenu Grammy.

Proslulý smyčcový soubor Kronos Quartet slaví v roce 2023 kulatiny. Na hudební scéně se pohybuje už neuvěřitelných 50 let. Hudební publicisté Kronos Quartet, jehož smyčce zní také v kultovních filmech a seriálech jako Requiem za sen, Velká nádhera či Mladý papež, zařazují obvykle do žánrové škatulky „soudobá hudba“. „Kronos Quartet umí ale také swingovat, jak prokázal již v 80. letech na desce Music of Bill Evans. Pozornosti kvarteta neušel ani jazzový enfant terrible Thelonious Monk, který je inspiroval k nahrávce Monk Suite,“ připomíná Spilka. Že má hudba Kronos Quartet s jazzem společného mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát, se návštěvníci přesvědčí při jeho festivalové premiéře a jediném českém koncertu v rámci tohoto speciálního turné 9. května v Sono Centru.

Kontrabasista Dave Holland je už jazzovým mohykánem, ale stále v nejlepší umělecké formě. Kdysi jej z Velké Británie vytáhl Miles Davis uprostřed angažmá ve slavném klubu Ronnie Scott´s, kde koncem 60. let Dave Holland ostřil jazzové ostruhy jako „house bassist“. Záhy se stal poprvé součástí jazzové historie. Natočil s Davisem totiž hned tři nesmrtelné klasiky Filles de Kilimanjaro, In a Silent Way a Bitches Brew. Do historie žánru se od té doby zapsal ještě mnohokrát, ať už jako spoluhráč, či kapelník. Pro svoji brněnskou premiéru 7. března v Sono Centru zvolil trio s oblíbenými dlouholetými spoluhráči Ericem Harlandem a Kevinem Eubanksem.

Kytarista John Scofield před lety pobláznil vyprodané Sono Centrum svými předělávkami největších country hitů. Ve čtvrtek 9. března se vrátí na místo činu s čerstvým repertoárem z projektu Yankee Go Home, v němž si bere na paškál známé hudební vypalovačky ze svého mládí. Neil Young, Stevie Wonder, Grateful Dead, Sting či Leonard Bernstein – to je jen letmý výčet Scofieldových inspiračních zdrojů. „Název Yankee Go Home je pro mě taková hříčka, že my „Yankeeové“ přebíráme hudbu naší vlasti. Tato kapela hraje Roots-Rock-Jazz, což je jeden ze způsobů, jak ji definovat, i když, mám-li být upřímný, dělám to nerad!“ říká trojnásobný držitel ceny Grammy.

Klavírista Tigran Hamasyan prožil formativní roky na losangeleské a newyorské scéně, arménské kořeny však ve své hudbě nikdy nezapíral. Právě naopak. Nyní se vůbec poprvé pouští do koncepční interpretace legendárních skladeb Velkého amerického zpěvníku. „Zdá se mi, že zpěváci a jazzoví instrumentalisté k těmto písním často přistupují s pocitem, že jsou posvátné, nedotknutelné. Jako kdyby každý podepsal pakt o neútočení a slíbil, že bude mezi základními stavebními kameny těchto písní pouze jemně nakračovat,“ říká Hamasyan. To na jeho novém albu StandArt známé melodie jen nenápadně probublávají, zatímco každý další aspekt hudby prochází živými a překvapivými proměnami. Jak zní Hamasyanovo pojetí americké klasiky na živo, zjistí návštěvníci jeho koncertu 24. března v Sono Centru.

Kompletní program ročníku 2023 zveřejní pořadatelé na přelomu ledna a února. Do té doby si fanoušci jazzu mohou užít tradiční podzimní sérii Echoes of JazzFestBrno. Od 22. října do 4. listopadu se v Brně postupně představí Snarky Puppy, Chris Thile, Lizz Wright, Jacob Collier a Marcus Miller. „Koncerty Snarky Puppy a Jacoba Colliera jsou vyprodané a na další zbývají už jen poslední vstupenky. Máme radost, že si po covidem vynucené přestávce a i přes současnou složitou dobu naši fanoušci nacházejí cestu za hudebními zážitky v tak hojném počtu,“ dodává výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo. Letošní ročník definitivně zakončí 26. listopadu koncert z off-programové série Tension, na němž zahrají rakouští Elektro Guzzi.