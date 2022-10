Das Filmfest zve do Artu na oceňované filmy z Německa, Rakouska a Švýcarska

Brno, 27. října 2022 – 16. ročník Festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest již příští týden v brněnském kině Art nabídne nejnovější oceňované a divácky úspěšné hrané i dokumentární filmy, které mají v hledáčku aktuální společenská témata i nejrůznější historické souvislosti a okamžiky. Vedle historických událostí v nich rezonují témata hledání osobní svobody a řešení mezilidských vztahů, literární adaptace i vize blízké budoucnosti. Brněnskou část festivalu zahájí 2. listopadu oceňovaná a velkolepá filmová adaptace světového bestselleru Stefana Zweiga Šachová novela (Schachnovelle) Philippa Stölzla. Festival zde potrvá do 6. listopadu.

Všechny filmy jsou uváděny s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. Detailní program je k dispozici na webu dasfilmfest.cz. Přehlídku tradičně spolupořádají Goethe-Institut Česká republika, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice.

V Brně mohou diváci vybírat z celkem 16 filmů, které nabízejí průřez aktuální kinematografií Německa, Rakouska a Švýcarska. Vedle Šachové novely (Schachnovelle) Philippa Stölzla, která diváky přenese do Vídně roku 1938, kdy jednotky wehrmachtu napochodují do Rakouska, program nabízí i filmovou adaptaci románu Ericha Kästnera Fabian (Fabian oder Der Gang vor die Hunde) v režii Dominika Grafa. Zprvu bezstarostný život v Berlíně na začátku 30. let minulého století stále více ohrožují změny ve společnosti, kterou rozdělují komunisté a národní socialisté. Film mimo jiné získal stříbrnou cenu Lola v kategorii Nejlepší celovečerní film na Německých filmových cenách 2021. Bouřlivý život německého spisovatele, režiséra a provokatéra Thomase Brasche i uměleckou nesvobodu v bývalé NDR připomíná filmový opus Milý Thomasi (Lieber Thomas) Andrease Kleinerta, který v letošním roce získal 9 Německých filmových cen, včetně té za nejlepší celovečerní film. Dalším filmem, jenž připomíná život před pádem železné opony, je snímek Franzisky Stünkel Střela zblízka (Nahschuss) – strhující historické drama inspirované životem Wernera Teskeho, kterého zlákala výhodami a exkluzivním prostředím do svých sítí východoněmecká Stasi, graduje postupně v dechberoucí temný politický thriller.

Festival nabídne i oceňovaný velkofilm rakouské režisérky Marie Kreutzer Korzet (Corsage), jež přichází s důvtipnou reinterpretací dějin a originálně vrací na plátna kin mýtus císařovny Sissi, toužící po svobodě a emancipaci. Film byl vybrán za Rakousko jako kandidát na Oscara 2023. Do života legendárního rakouského lyžaře Franze Klammera, který triumfoval na olympiádě roku 1976 v Innsbrucku a jehož úspěch dodnes fascinuje nejen sportovní svět, nahlédne film Jízda na hraně (Klammer – Chasing the Line) režiséra Andrease Schmieda.

Dva zcela odlišné pohledy na život migrantů nabídnou snímky Toubab Floriana Dietricha a Nico Eline Gehring. Zatímco Toubab je malý kriminálníček, který využívá mezer v německých zákonech a proto, aby nebyl deportován, udělá téměř cokoli, Nico na sobě tvrdě pracuje a snaží se vyrovnat s traumatem z rasistického útoku. Generaci, která se bojí závazků a raději dává přednost volným vztahům, má v hledáčku Jan Gassmann ve filmu 99 Moons. Na opojnou jízdu do postapokalyptického světa, kde je představivost skutečnější než realita zve snímek Soul of a Beast Lorenze Merze. Útěk před světem, kde je hlavním měřítkem zisk, do lůna přírody je tématem filmu Nad zemí (Märzengrund) režiséra Adriana Goigingera. Drama Kousek nebe (Drii Winter) Michaela Kocha dá nahlédnout do života mikrosvěta malé alpské vesnice. Tento film byl vybrán za Švýcarsko jako kandidát na Oscara. Příznivce sci-fi potěší snímek Leni Lauritsch Rubikon, který líčí boj o přežití lidstva na vesmírné stanici.

Das Filmfest neopomíjí ani dokumentární tvorbu. V letošním roce nabízí například oceňovaný dokumentární film Girl Gang, který odhaluje život teen influencerky Leoobalys, která zaprodává své dětství a dospívání sociálním sítím, ale i svět fanynek naprosto oddaných svým influencerským idolům. S čím vším se musí vyrovnávat sourozenci uprchlí ze Sýrie, kteří jsou transsexuálové, rozkrývá dokument režisérské dvojice Laurentii Genske a Robina Humboldta Zuhuřiny dcery (Zuhurs Töchter). Dalším festivalovým snímkem je Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst) – intimní portrét vztahu Karla Schwarzenberga a jeho dcery Lily Morgan-Schwarzenberg.