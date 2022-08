Festival Na prknech, dlažbě i trávě bude hrát tentokrát po celý týden

Brno, 11. srpna 2022 - Multižánrový festival Na prknech, dlažbě i trávě letos dosáhne plnoletosti, a proto jej jeho pořadatel TIC BRNO prodloužil na celý týden. Od 14. až do 21. srpna můžete v Brně pod širým nebem vidět a zažít zdarma více jak 25 divadelních představení a koncertů.

„Festival byl několik let těsně propojen s Maratonem hudby Brno. Letos však tam, kde jeden skončí, druhý teprve začne. Nabízíme tak pestrý program živého umění ve městě, ale zároveň se snažíme nezahltit návštěvníky a místní pouze po jeden nabitý víkend,” vysvětluje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO a dodává: „Propojením obou festivalů bude nedělní vystoupení nového cirkusu s názvem Nautilus, které vás přenese do světa vědecko-fantastické literatury.“ Dobrodružná groteska inspirovaná tvorbou Julese Verna vás vtáhne do hlubin moří 14. 8. ve 21.00 na náměstí Svobody.

V podvečer od 15. do 18. 8. můžete v centru města pod krokodýlem nebo u Jošta potkat malá divadelní představení, ať již pohádky na přání od Matěje Záhoříka, environmentální pohádku Erreka Maki či čarovné příběhy inspirované životem a básněmi španělské básnířky Glorie Fuertes, obojí v podání divadla Mikro-teatra.

Hlavní program čeká návštěvníky o víkendu 19.–21. srpna. „V loňském roce se nám jako hlavní pódium osvědčil Björnsonův sad, který je oázou klidu na okraji nejužšího centra. Od pátku do neděle si zde můžete užít představení a koncerty, které pobaví děti i dospělé. Osobně se těším na koncert romských rytmů kapely Bachtale Apsa, se kterými vystoupí herečka a zpěvačka Bára Hrzánová,” zve Janulíková. Rodiny s dětmi mohou zhlédnout několik pohádek a příběhů, například ten o městě stromů Stromocity, vyprávění o tyranosaurech a stegomyších s názvem Dinosauří pohádka nebo pohádkový kabaret s lidovými písničkami O Krahulíčkovi. Večery pak rozvíří hudební stand up a koncerty kapel.

Bohatý program v Björnsonově sadu doplní v pátek a sobotu odpoledne pódium na Alžbětinské scéně Divadla Husa na provázku. Těšit se můžete na koncerty, DJské sety, storytelling i další pohádky.

PROGRAM:

Neděle 14. 8., náměstí Svobody

21.00 Nautilus (Blackout Paradox)

Pondělí 15. 8., pod krokodýlem

17.00 Storytellingový busking (Matěj Záhořík)

Úterý 16. 8., pod krokodýlem

17.00 Storytellingový busking (Matěj Záhořík)

Středa 17. 8.

u Jošta

16.00 Erreka Mari (Mikro-teatro)

nám. Svobody

17.30 Erreka Mari (Mikro-teatro)

Čtvrtek 18. 8.

u Jošta

16.00 Gloria (Mikro-teatro)

nám. Svobody

17.30 Gloria (Mikro-teatro)

Pátek 19. 8.

Björnsonův sad

18.00 Saframorte (Divadlo 100 Opic)

18.30 Jan Mikolášek – Indoši (vernisáž)

19.00 Mládí

20.30 …!

Alžbětinská scéna Divadla Husa na Provázku

20.00–23.00

Koncert Idea

Koncert Tea Sofia

iPhy - DJ set

Sobota 20. 8.

Björnsonův sad

14.00 Jan Mikolášek – Indoši (výstava)

15.00 Stromocity (Divadlo DIP)

16.00 Dinosauří Pohádka (Divadlo Dno)

17.00 Utebe

18.00 Rút Payor

19.00 At Once Duo

20.30 Bachtale apsa a Bára Hrzánová

Alžbětinská scéna Divadla Husa na Provázku

16.00 Matylda a robot (Divadlo Viola)

18.00 Storytellingový jukebox (Dominka Šindelková)

20.00 Mr. Kong (koncert)

Neděle 21. 8.

Björnsonův sad

14.00 Jan Mikolášek – Indoši (výstava)

15.00 O Krahulíčkovi (pohádkový kabaret)

16.00 Vlaštovky (Pěstujeme příběhy)

17.00 Tančiareň (Divadlo Viola)

18.00 Johnny a Jenny (romance z mobilních toalet)

19.00 Možná, že to znáte (Filip Teller)

20.30 Óda 77&Míša Chillová