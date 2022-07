Na Pop Messe vystoupí Skepta, Bicep, Son Lux, Kae Tempest, Ride či Iva Bittová s kapelou Dunaj

Brno, 26. července 2022 – Druhý ročník festivalu Pop Messe nabídne hvězdný line-up složený z téměř šedesáti umělců ze všech koutů planety. Mezi hlavní hvězdy patří Skepta, Bicep, Son Lux, Kae Tempest, Ride nebo Iva Bittová s kapelou Dunaj. Dvoudenní akce proběhne od 29. do 30. července v Brně v areálu fotbalového stadionu Za Lužánkami a okolo Bobycentra. Cena lístku v předprodeji, který končí 28. 7. o půlnoci, je 2 000 Kč, na místě budou vstupenky v prodeji za 2 500 Kč.

„Vynaložili jsme velké úsilí, abychom vytvořili unikátní festivalový program. Je pro nás čest hostit v Brně umělce takového formátu. Během dvou dnů na sklonku července nás čeká přes šest desítek hvězd z celého světa, které vystoupí na celkem pěti pódiích. Do začátku zbývá pár dní a my se nemůžeme dočkat pozitivní energie, skvělé hudby a společných zážitků,” komentuje dramaturg festivalu Tomáš Kelar blížící se druhý ročník.

Návštěvníci se mohou těšit na tři pódia pod širým nebem přímo na stadionu a v přilehlém okolí. Dvě taneční stage pojedou do ranních hodin pod střechou v sousední Zoner Bobyhall. Festivalovému programu vévodí Skepta, grimová legenda z UK, králové elektronických beatů Bicep, melodický a textově úderný rap Kae Tempest, shoegaze legendy 90. let Ride, mistři barokního popu Son Lux a britský praotec dubstepu vystupující pod hlavičkou The Bug a Flowdan. Bohatý line-up láká na hvězdu taneční hudby Avalon Emerson, živelné Algiers, elektro house dvojici inspirovanou nejen severoafrickými rytmy Acid Arab a desítky dalších.

Z českých umělců nabídne Pop Messe například milovníky podvratných vtípků Midi Lidi, rapera Smack One, ženské ikony české alternativy Ivu Bittovou spolu s kapelou Dunaj a Moniku Načevu. Chybět nebudou současné progresivní projekty, mezi které patří Nauzea Orchestra, Bert and Friends, Arleta, WWW, Manon Meurt, Mmnk a další.

Díky součinnosti s Dopravním podnikem města Brna mohou návštěvníci s dvoudenním lístkem využít speciální festivalovou jízdenku za padesát korun na oba dva dny. České dráhy poskytnou 25% slevu všem cestujícím s platnou vstupenkou na Pop Messe 2022. Stačí při nákupu v e-shopu zadat speciální slevový kód, který je dostupný na festivalových webových stránkách. Ubytování realizuje festival v kooperaci s Mendelovou univerzitou v Brně na kolejích Jana Amose Komenského. Za velmi příznivou cenu se tak lidé vyspí v posteli a ráno si dají sprchu i snídani. Na místo konání se následně přepraví kyvadlovou dopravou.

Gastronomické služby na Pop Messe obsáhnou pestrou nabídku jídla s výběrem pro příznivce masa i veganské či vegetariánské stravy. O tekutý chléb se postará pivovar Radegast a experimentální plzeňský pivovar Proud.

Otázku pitné vody zdarma na festivalu vyřešili organizátoři vzájemným propojením s kolegy z festivalu Maker Faire. „Uvědomujeme si, že pitné vody je na světě nedostatek a je tedy potřeba k ní přistupovat s velkým respektem. Na Pop Messe si návštěvníci dají vodu zdarma a bude to zábava,” říká šéf produkce Ivan Bařina a dodává: „Ve spolupráci s inovátory a vynálezci z Prusa Lab připravujeme interaktivní instalaci, jejímž cílem je upozornit na problematiku úbytku pitné i užitkové vody. Pitnou vodu si budou návštěvníci moci „vyšlapat“ na speciálně upraveném rotopedu. Dokončená cesta rovná se kelímek nebo dva kelímky osvěžující pitné vody.” Během cesty se budou šlapajícím postupně odkrývat jednotlivé zajímavosti, ale i seriózní informace o vodě v místním prostředí a jejím úbytku v globálním měřítku.

Pop Messe dává i letos zelenou spolupráci s Lesy Města Brna a za každou prodanou vstupenku zasadí strom. V rámci doprovodného programu mimo jiné organizátoři připravují řadu zábavných aktivit z dílen FabLab a českých makerů a kutilů. V prodeji jsou dvoudenní a jednodenní vstupenky. Lístky lze zakoupit přes předprodejní síť GoOut.