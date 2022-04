Groove Brno v říjnu přivítá v Sono Centru řadu mezinárodních hvězd

Brno, 24. dubna 2022 – O druhém říjnovém víkendu uvede festival Groove Brno výjimečné mezinárodní projekty. Pátek 14. října bude patřit domácímu B-Side Bandu s hvězdným hostem Judith Hill - losangeleskou zpěvačkou, dříve vokalistkou Micheala Jacksona, a držitelkou Grammy. V sobotu 15. října vystoupí skupina D.Y.K. zpěváka a populárního herce Vojtěcha Dyka a američtí funkoví průkopníci Brooklyn Funk Essentials.

Obě události proběhnou v brněnském Sono Centru. Festival tak přidává další jména do mezinárodního programu k již oznámeným Tower of Power, Spyro Gyra a Lettuce.

Po boku Micheala Jacksona zpívala Judith Hill napřed jako vokalistka, později si ji vybral pro duet hitu I Just Can't Stop Loving You na comebackovém turné This Is It v roce 2009. Po jejím úspěchu ve čtvrté sérii reality show The Voice vydala debutové album Back In Time. Produkoval jej zpěvák a hudebník Prince, který byl talentované umělkyni také mentorem. Za soundtrack dokumentárního filmu 20 Feet from Stardom o životě doprovodných vokalistek největších hvězd 21. století obdržela ocenění Grammy v kategorii nejlepší filmové hudby.

Vystoupení s Judith Hill, chystané na 14. října, je pro osmnáctičlenný B-Side Band již několikátou mezinárodní spoluprací. „Na minulých ročnících festivalu jsme měli tu možnost zahrát například se zpěvákem, dvojnásobným vítězem Grammy, Kurtem Ellingem, vokálním ansámblem New York Voices, rovněž oceněných zlatou soškou gramofonu, nebo britskými The Puppini Sisters,” říká bandleader B-Side Bandu Josef Buchta, „u takto neopakovatelných koprodukcí míří veškeré přípravy k jediném večeru. O to větší ctí je se toho účastnit.”

Následující večer 15. října ovládnou sál Sono Centra domácí D.Y.K. a celosvětový fenomén fúze žánrů jako soul, hip hop, jazz, mluveného slova a funku Brooklyn Funk Essentials. Na šesti deskách protnula šestice zámořských hudebníků svůj stylový mix i s tureckým folkem či latinou, za některá z nich byla nominována i na cenu Grammy. Skladby energické formace zazněly napříč sály třech kontinentů, ale i v kultovních seriálech jako Starsky & Hutch nebo Rodina Sopránů.

„Před skoro třemi lety jsme nahráli s Ondřejem a americkýma holkama a klukama album. Od té doby jsme ho společně neměli kdy zahrát. D.Y.K. jsme dali nakonec vloni dohromady s šikovnýma muzikantama z Čech a už konečně hrajeme. A teď navíc s Brooklyn Funk Essentials. Ondra Pivec mi o nich vyprávěl, že si je nemám nechat ujít, že je to neskutečný zážitek. Ale že se potkáme na jednom pódiu by mě v tu chvíli nenapadlo,” popisuje Vojtěch Dyk.

Spojením s brněnským B-Side Bandem vstoupil Vojtěch Dyk do povědomí zásadně také jako sólový zpěvák. Debutová nahrávka Live at La Fabrika vynesla Dykovi ocenění Zpěvák roku Cen Anděl 2012. V roce 2019 založil projekt D.Y.K. s klávesistou a skladatelem Ondřejem Pivcem, který se soulovou hvězdou Gregory Porterem získal Grammy za nejlepší vokální jazzové album.

“Ideou propojení zahraniční a české scény do dvou koncertů během dvou po sobě jdoucích dnů bychom chtěli fanoušky inspirovat k víkendové návštěvě našeho města. Zároveň reflektuje nejen opětovné otevření hranic, ale i fakt, že hudba jako taková hranice nezná, jak je vidět na příkladu Ondřeje Pivce či B-Side Bandu. Připravili jsme slevu patnáct procent při zakoupení vstupenek na oba koncerty. Po dvou letech stagnace kultury a souvisejících služeb jsme chtěli přispět k místnímu turismu,” vysvětluje ředitel festivalu a bandleader B-Side Bandu Josef Buchta.

Vstupenky jsou k zakoupení na síti GoOut. Projekt probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.