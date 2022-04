Světová premiéra tragické komedie Kdo sestřelil anděla v Divadle Bolka Polívky

Brno, 20. dubna 2022 – Známý a respektovaný dramatik, scenárista a novinář Karel Steigerwald napsal svou novou divadelní hru Kdo sestřelil anděla (Voli slzy nepijí) přímo pro brněnské Divadlo Bolka Polívky a jeho principála, se kterým v inscenaci vystoupí Cyril Drozda a v alternaci také Ivana Hloužková, nebo Eva Salzmannová. Světová premiéra se odehraje v sobotu 23. dubna, druhá premiéra následuje 24. dubna. Pražskou premiéru této tragické komedie o lži uvede Studio DVA ve čtvrtek 5. května.

Dva tuláci, možná spíš pobudové či dokonce klauni (Bolek Polívka a Cyril Drozda) se sejdou v blíže nespecifikovaném rozbořeném kostele. „Jeden čeká na udělení státní ceny, nebo na soud, nebo na obé. Z druhého se vyklube soudce, který prvního odsoudí za činy páchané v minulosti, ačkoliv i on je páchal. Oba lžou, protiřečí si, popírají sami sebe. Jejich vzpomínání, plné cynismu, je proto útržkovité, asi nepravdivé, ale zábavné a přitažlivé. Jsou to šarmantní nuzáci lží. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak je napadne. Jsou to také teskliví hrdinové lží. Ne však lží, proti kterým bojujeme, které poznáváme, odmítáme a odhalujeme, abychom nad nimi zvítězili. Jsou to lži, které plynou samozřejmě jako fakta, vrší se, popírají se navzájem a jsou roztomilejší než pravda. Vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Říká se cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Místo příběhu přicházejí jen útržky a náznaky, které mohou znamenat cokoliv, nebo nic. Místo příběhu slyšíme jen srandovní křik zoufalců. Někoho může tento rozklad světa pobavit. Nic prý není přitažlivější než beznaděj.Dva klauni, Voják a Filozof, pohrávají si míčkem abstraktních představ. Jenže ty představy jsou nesnesitelně skutečné,“ říká o hře Karel Steigerwald, který ji dokončil v prosinci roku 2021, ale v souvislosti s probíhající ruskou invazí na Ukrajinu se stala ještě aktuálnější a palčivější.



A jak vnímá hru režisér Břetislav Rychlík? „Karel Steigerwald je dnes už žijícím klasikem, dramatikem, píšícím pro studiová, experimentující či hledačská divadla. Je proto vynikající, že napsal původní hru pro dalšího žijícího klasika Boleslava Polívku, jako je vždycky skvělé, když vznikne nová hra pro konkrétní divadlo a konkrétní tvůrce. Ostatně, tím druhým do páru filozofujících pobudů je Cyril Drozda, kultovní herec z brněnského HaDivadla. Z tohoto spojení by měla vzniknout inscenace, opírající se o brilantní herecké mistrovství. Tématem je žonglování lži a cynismu v prolhaných kulisách současnosti i minulosti. Postavy nevedou dialog, ale vzájemně se šacují, obracejí kapsy svých kostýmů naruby, snaží se jedna druhou slovenským slovem ´prekabátit´, převracejí slova v ústech jako ochutnávači pokrmů u anděla smrti. Z toho bude vycházet inscenační klíč. Vyprázdněné rituály lidí bez hodnot lidství v troskách slavné kultury. Velkou roli hraje scénografické řešení jako metaforický prostor vybydleného světa.“

Foto: David Konečný