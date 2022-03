Klubový chameleon Sega Bodega představí na Flédě album Romeo

Brno, 29. března 2022 – Elektronický producent Sega Bodega představí v brněnské premiéře tracky z nového alba Romeo. Multimediální tvůrce spolupracoval na desce s Arcou (VEN), Blood Orangem (US) nebo Charlotte Gainsbourg (FR). Irská klubová hvězda patří k nejrespektovanějším zástupcům aktuální hyper popové vlny. Spolu s hudebnicemi jako Shygirl (EN), Coucou Chloe (FR) a Oklou (FR) tvoří vyhledávaný label Nuxxe.

Sega Bodega, vlastním jménem Salvador Navarrete, je nezaměnitelnou tváří současné elektronické klubové scény. Jeho emotivní rukopis zahrnuje momenty taneční euforie ale i tvrdé sebereflexe. Na průlomové dlouhohrající prvotině Salvador (2020) se Bodega vyrovnával s psychickými problémy a alkoholismem. Oceňované album popsal server Quietus jako vzácnou nahrávku, která je „jak emocionálně upřímná a melancholická, tak plná bangerů.“

Aktuální album Romeo (2021) vnáší do Bodegovi tvorby více světla a to doslova. Nahrávka popisuje umělcův fiktivní vztah s mýtickou entitou Luci, která je tvořená jen světlem. Magazín Pitchfork popsal nahrávku jako „opojnou, klubovou taneční hudbu s chameleonskými přesahy do hyper popu.“ Jednotlivé skladby imaginativní formou dokumentují vzestupy a pády milostného vztahu v jeho rané fázi. „Na této desce jsem neurčitější. Ta minulá byla mnohem přímočařejší v tom, co cítím, na tahle si každý může vyložit některé významy po svém,“ vysvětluje Bodega pro magazín Fader.

Eklektická tvorba irského producenta se během let přelévá od rané temně experimentální elektroniky ke své současné mnohavrstevné podobě. Zásadním katalyzátorem změny, ale vlastně i celé Bodegovi tvorby, jsou neustálé kolaborace. „Strávil jsem spoustu času prací s jinými lidmi a naučil jsem se toho tolik o psaní písní a dalších věcech,“ dodává Bodega pro Fader. Na aktuálním albu spolupracoval s venezuelskou hvězdou Arcou, americkým R&B hudebníkem Blood Orangem nebo podmanivou francouzskou interpretkou Charlotte Gainsbourg. Jeho blízkou spolupracovnicí byla taky nedávno zesnulá skotská producentka Sophie.

Bodega je vyhledávaným producentem ostatních hudebníků. Jeho služeb využívají například výrazní zástupci americké scény jako Zebra Katz, Dorian Electra nebo Eartheater. Podobně přispívá také k tvorbě Shygirl (EN), Coucou Chloe (FR) nebo Oklou (FR), které spolu s ním v Londýně zformovaly vyhledávaný label Nuxxe. Navarrete produkuje hudbu jako Sega Bodega od roku 2013. Za tu dobu má na kontě přes desítku singlů, EP a dvě řadová alba. Během pandemie se mimo jiné zviditelnil sérii online cover streamů Reestablishing Connection, kde spolu s ním vystupovali spřátelení muzikanti.