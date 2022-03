JazzFestBrno ohlašuje další jména. Přijede Hiromi, Richard Bona či Mike Stern. Vše završí celodenní akce s českými jazzmany

Brno, 14. března 2022 – Mezinárodní jazzový festival JazzFestBrno zkompletoval hlavní program 21. ročníku. Nově do něj přibyla japonská pianistka Hiromi, která svoji už tak vysokou popularitu ještě znásobila loňským vystoupením na zahajovacím ceremoniálu olympiády v Tokiu. Dalšími novými jmény v programu jsou multiinstrumentalista a zpěvák Richard Bona s českým Jazz Dock Orchestra, kapela kytaristy Mikea Sterna a saxofonisty Billa Evanse a duo pianisty Joeyho Calderazza a basisty Johna Patitucciho.

Ti doplnili již dříve zveřejněné jazzové hvězdy, mezi nimiž se skví kytarista Pat Metheny, baskytarista Marcus Miller, zpěvačky Lizz Wright a Cécile McLorin Salvant, pianista Brad Mehldau s Filharmonií Brno, kapela GoGo Penguin, Delvon Lamarr Organ Trio a basista Christian McBride se svým uskupením Inside Straight, který 3. března festival odstartuje. Lákadlem letošního ročníku je i nedávno zveřejněný dvojkoncert kapely In Common kytaristy Matthewa Stevense a saxofonisty Waltera Smithe III, kterou na pódiu vystřídá bubeník Antonio Sánchez s kapelou Bad Hombre nominovanou na letošní Grammy.

„Samozřejmě ani letos neopomíjíme českou scénu. Po dobré zkušenosti z loňska, kdy jsme 20 let JazzFestu Brno oslavili celodenním festivalem ve festivalu právě s českými kapelami, jsme se rozhodli na tento koncept navázat. Nová akce nazvaná Slavnosti synkop letos představí přibližně desítku kapel na třech pódiích během jediného večera v Divadle Husa na provázku," říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Fanoušci domácího jazzu se mohou těšit například na Dana Bártu, Davida Dorůžku, Vertigo, Luboše Soukupa či Tomáše Lišku. Součástí letošního ročníku bude také jam session k Mezinárodnímu dni jazzu, tradiční koncert Katedry jazzu JAMU, workshopy JazzFestBrno dětem či akce JazzFestBrno on the Road se zpěvačkou Samarou Joy. Vstupenky a další informace jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Vzhledem k přesunutým koncertům z minulých let se termín festivalu letos rozkutálel do celého roku, a tak se dříve tradiční jarní festival s několika podzimními koncerty v rámci série Echoes of JazzFestBrno bude letos konat od března až do prosince. „S výjimkou letních prázdnin nabídneme koncert v každém měsíci. Věříme, že toto intenzivní celoroční setkávání bude pro naše fanoušky náplastí za předchozí dva roky střídavého kulturního půstu," říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo a naznačuje, že zatímco jarní program festivalu je finální, pro podzimní část je ještě několik dalších festivalových večerů v jednání. Stejně tak pořadatelé jednají o nových termínech koncertů odložených z dřívějška. „V nejbližších týdnech bychom měli znát nové termíny koncertů Jacoba Colliera a Lionela Louekeho. Nejpozději do pár měsíců snad i náhradní termíny vystoupení Maria Schneider Orchestra, Clayton-Hamilton Jazz Orchestra a Joshua Redman Quartet," dodává Spilka.

JAZZFESTBRNO 2022

(začátky koncertů v 19:30, pokud není uvedeno jinak)

21. 3., Besední dům

Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner

23. 3., Cabaret des Péchés

Matthew Stevens / Walter Smith III In Common

Antonio Sánchez & Bad Hombre

9. 4., Sono Centrum

Delvon Lamarr Organ Trio

26. 4., Sono Centrum

Pat Metheny Side-Eye

27. 4., Divadlo na Orlí

Koncert Katedry jazzu Hudební fakulty JAMU

28. 4., Bobycentrum

Hiromi

30. 4., Music Lab

Jam Session k Mezinárodnímu dni jazzu

1. 5., Sono Centrum

GoGo Penguin

3. 5., MěKS Tišnov / JFB On The Road

Samara Joy

18. 5., Sono Centrum

Mike Stern / Bill Evans Band

22. 5., Cabaret des Péchés

Joey Calderazzo & John Patitucci

29. 5., 11:00, SVČ Lužánky

JazzFestBrno dětem

12. 6., Sono Centrum

Richard Bona & Jazz Dock Orchestra

26. 6., 17:00, Divadlo Husa na provázku

Slavnosti synkop

Vertigo 20 let

Ondřej Štveráček – Brian Charette – Dano Šoltis

Markéta Foukalová – Martin Brunner – Vít Křišťan

Jeff Ballard – David Dorůžka – Piotr Wyleżoł

Dan Bárta – Kornél Fekete-Kovács – Robert Balzar Trio

Point of Few

Luboš Soukup Freetown Quartet

Liška/Erdogan Quartet

Treetop

30. 10., Janáčkovo divadlo

Lizz Wright

4. 11., Janáčkovo divadlo

Marcus Miller