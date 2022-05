Christian Scott a Tunde Adjuah mění umělecké jméno na Chief Xian a míří na JazzFestBrno

Brno, 17. května 2022 – Experimentátor, objevitel, hudební filozof, uctívač tradic, bořitel hranic, stavitel mezikulturních mostů… Přilepte k trumpetistovi Christianu Scottovi jakékoliv z těchto označení a vždy bude sedět. Zároveň ho však nikdy nevystihne celistvě. Scott je totiž podobně jako pověstná Achillova želva vždy o kousek napřed.

To potvrdí i při své brněnské premiéře, která se odehraje 14. září v Divadle Husa na provázku v rámci festivalu JazzFestBrno. Scott zde vystoupí pod svým novým uměleckým jménem Chief Xian aTunde Adjuah. Vstupenky na festival jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Hudebník, skladatel a producent Christian Scott se hudebnímu řemeslu začal učit ve třinácti letech v rodném New Orleans. Prvním učitelem mu byl strýc, jazzový inovátor a legendární saxofonista Donald Harrison Jr., mimo jiné také náčelník skupiny Mardi Gras Indians, v rámci níž Afroameričané uctívají tradice původních obyvatel Severní Ameriky – zde také hledejte původ jeho nového uměleckého jména Chief Xian. Po absolvování New Orleans Center for Creative Arts v roce 2001 získal stipendium s plným školným na bostonské Berklee College of Music, kterou rovněž úspěšně vystudoval. Od roku 2002 vydal tucet oceňovaných studiových nahrávek, tři živá alba a jednu kolekci největších hitů. O své muzice mluví Chief Xian jako o „Stretch Music“. „Respektuji jazzové tradice, nesnažím se je nahradit. Jde mi o to vložit do rytmické a harmonické struktury co nejvíce hudebních forem a kulturních vjemů,“ vysvětluje. Charakteristická je pro něj i technika „whisper“ neboli „šepot“, jež produkuje zastřené tóny, hrané s důrazem na intenzitu dechu.

Početná kapela, s kterou Chief Xian zavítá i na JazzFestBrno, se vyznačuje úžasnou energií a schopností znít v jednom okamžiku tribálně i futuristicky s neúnavným polyrytmickým drivem. Návštěvníky koncertu tak čeká kosmický zážitek s příměsí progresivního rocku a jazzu, který zároveň připomene, že ačkoliv jsou kolébkou jazzu Spojené státy, kořeny tohoto žánru sahají ještě mnohem hlouběji do historie a na jiné kontinenty.

Jednadvacátý ročník festivalu JazzFestBrno, jehož program se i vzhledem ke koncertům přesunutým z předešlých let rozprostřel do celého roku, pokračuje už 18. května koncertem kapely Mike Stern & Bill Evans Band v Sono Centru. Kytarista Mike Stern a saxofonista Bill Evans se se svým kvartetem mistrně pohybují mezi jazzrockem a soulem. V neděli 22. května pak v rámci festivalu vystoupí duo Joey Calderazzo & John Patitucci. Jejich koncert v Cabaretu des Péchés nabídne jedinečný dialog piana a kontrabasu v podání dvou osobností, které spolu v různých kapelách hrají už přes třicet let, ovšem vůbec poprvé vyrážejí na turné v duu.