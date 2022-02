Německé katolické dny obohatí brněnská Missa Jazz

Brno, 3. února 2022 - Pozvání na Německé katolické dny ve Stuttgartu dnes přijali zástupci města. Brno bude reprezentovat B-Side Band, Komorní orchestr Brno a smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis. Ve společném koncertu zahrají pod vedením dirigenta Dana Kalouska skladbu Missa Jazz od Jaromíra Hniličky. Radní dnes schválili prezentaci Brna a s ní se pojící náklady.

Stuttgart je brněnským partnerským městem od roku 1989 a mezi městy probíhá úzká spolupráce. V letošním roce se mimo jiné zástupci města zúčastní 102. německých katolických dní. Ty se v letošním roce konají od 25. do 29. května. Kromě oficiálního zástupce města byli pozvání také zástupci Biskupství brněnského a mezinárodního festivalu Meeting Brno.

„Této akce se aktivně zúčastníme a doplníme letošní program o jedinečnou hudební událost. Podle zpráv ze Stuttgartu by měl být koncert Jazzové mše dokonce jedním z vrcholů akce. Spolupráce se Stuttgartem je velmi častá a obohacující pro obě strany, kromě Německých katolických dnů by letos měl proběhnout také sociokulturní projekt Brno – Stuttgart s živou hudební produkcí nevidomých v Brně,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Hlavním kulturním příspěvkem města Brna by měla být Jazzová mše Jaromíra Hniličky v podání big bandu B-Side Band, Komorního orchestru Brno, který je sestavený na míru projektu z hráčů Filharmonie Brno i dalších předních brněnských orchestrů, a smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis. Koncert by měl zaznít ve čtvrtek 26. května ve 20 hodin. „Horní zámecká zahrada ve Stuttgartu má kapacitu až 10 000 diváků. Je tedy zřejmé, že si pořadatelé opravdu cení hudby Jaromíra Hniličky. Jeho Missa Jazz – tedy Jazzová mše z 60. let – velmi neortodoxně spojila jazzovou a klasickou hudbu. Tato skladba byla kladně přijata po celé Evropě. Ve Stuttgartu si návštěvníci vyslechnou prodlouženou verzi, kterou autor doplnil o rovinu komorního orchestru v roce 2007,“ podotkl Petr Hladík a doplnil: „Brno podpoří akci také finančně. Zajistíme honoráře umělcům i technické složce a jejich cestu do Stuttgartu. Částka by neměla přesáhnout 800 000 korun.“

