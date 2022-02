Fléda oslavila 20 let a chystá nabité jaro

Brno, 3. února 2022 – Brněnská Fléda od února opět otevírá dveře návštěvníkům. Jarní program naváže na bohaté podzimní oslavy dvaceti let existence klubu. Na tradiční hudební scénu zavítá řada hvězd v čele s kultovním Vitalicem, GusGus či Dub FX. Premiéry se dočkají také experimentální osobnosti jako Alva Noto nebo Surgeon. Na Flédě se navíc představí i čerstvá jména jako Sega Bodega nebo DakhaBrakha. Chybět nebude ani výběr toho nejlepšího z česko-slovenské hudební scény.

Jarní sezóna na Fléda naváže na oslavy dvaceti let fungování klubu pod názvem FXX. Ty na podzim nuceně přerušila pandemie. „Oslavy rozhodně nekončí, naopak. Na jaře přivítáme řadu hvězd. Na Flédu se vrátí legendy. Chystáme ale i skvělé premiéry, koncerty hudebníků, kteří udávají aktuální trendy,“ shrnuje provozovatel klubu Lukáš Stara a připomíná, že pandemické měsíce byly pro klub velmi složité: „Všechno to zvládáme jen díky skvělému týmu, který drží pohromadě navzdory všem peripetiím. Už se nemůžeme dočkat, až opět přivítáme naše návštěvníky.“

Narozeniny s Flédou oslaví plejáda zahraničních hvězd. Do Brna se vrátí francouzský producent Vitalic. Taneční legenda připomíná aktuální tour dvacet let své kariéry, dojde tak na speciální spojení obou jubileí. Vitalic navíc uvede skladby z dvoudílného opusu DISSIDÆNCE (2021), který popisuje jako „most mezi současným technem a post-punkem“. Věhlasný elektronický projekt GusGus (ISL) po vynuceném odkladu uvede v Brně nahrávku MOBILE HOME (2021). Chybět nebude ani charismatický australský busker Dub FX nebo atmosférický live elektronický projekt HVOB (AT). Ten v Brně odprezentuje chystanou nahrávku TOO, a to výjimečně v prostorách SONO centra. Připomene se také výrazné dnb duo Camo & Krooked (AT).

Jarní program slibuje i zajímavé premiéry. Současnou vlnu hyperpopu a dekonstruované klubové hudby zastoupí na Flédě irský producent a multimediální umělec Sega Bodega (IRE). Spoluzakladatel labelu Nuxxe, který tvoří hudebnice jako Shygirl (EN), Coucou Chloe (FR) a Oklou (FR), představí své opěvované album Romeo (2021). Na něm hostují třeba Arca (VEN) nebo Charlotte Gainsbourg (FR). Čerstvý východní vítr přinese kyjevský kvartet DakhaBrakha (UKR), který nevšedně aktualizuje ukrajinské etno-folkové kořeny. Na Flédě vystoupí také písničkář Asaf Avidan (ISR) s aktuálním albem Anagnorisis (2020) a skladbami ze soundtracku k filmu Bál šílených žen (2021).

Neodmyslitelnou součástí Flédy jsou i klubové série. Jaro bude patřit zejména festivalu Echoes, kde své odkládané brněnské premiéry zažijí experimentální producenti Alva Noto (DE) a Surgeon (UK). Oba přitom v Česku koncrtují jen vzácně. Berlínský ambientní tvůrce Noto na přelomu roku vydal nahrávku HYbr:ID VOL. 1. Vedle toho pokračuje i jeho plodná spolupráce s hudebním skladatelem a držitelem Oskara či Zlatého glóbu Ryuichim Sakamotem (JAP). Společně také vytvořili oceňovaný soundtrack pro film Revenant (2015). Surgeon na druhé straně reprezentuje temnou část tanečního undergroundu. Jeho live performance plné inovativního modular techna představují špičku žánru, jehož je britský producent nezaměnitelnou osobností.

Tradičně výrazný prostor v programu dostávají česko-slovenští umělci. Koncerty na Flédě odehrají brněnské stálice Poletíme?, Midi Lidi, Insania a Mucha. Dorazí ale také Mňága a Žďorp, Zrní nebo Bert & Friends. Jedinečné spojení slibuje koncert Lenky Dusilové, která v doprovodu kapely Květy představí skladby z oceňovaného alba Řeka (2020). Melancholičtí Fallgrapp (SK) pak přivezou tracky z úspěšné nahrávky Ostrov (2020). Rapovou scénu v programu zastupují Samey, Calin & Stein27 nebo kolektivy Churaq Clique a Milion Plus. Fléda spolupracuje s nadací Podané ruce a Koordinačním centrem prevence Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Je držitelem certifikátu bezpečnějšího nočního života Hard and Smart. Klub zejména ve složitém pandemickém období podporují Statutární město Brno a Ministerstvo kultury ČR nebo Teplárny Brno. Vstupenky na jednotlivé akce jsou v prodeji na sítích Smsticket a Goout.

Vybrané akce jarní sezóny 2022