Jihomoravský filmový nadační fond loni vyplatil přes 10 milionů korun

Brno, 30. listopadu 2021 - Pětadvacítka českých nefiremních nadací a fondů, které v loňském roce poskytly největší objem financí a díky tomu nejvíce pomáhaly, zahrnuje i Jihomoravský filmový nadační fond, jenž podporuje vznik audiovizuálních děl v regionu. V loňských výzvách uspěly například filmy Princezna zakletá v čase 2, Přání Ježíškovi nebo Bandité pro baladu. Celkově fond tvůrcům v roce 2020 vyplatil 10 418 000 korun.

„Za víc než tříletou existenci si už Jihomoravský filmový nadační fond získal své jméno mezi filmaři a těší mě, že i podle ekonomického přehledu Hospodářských novin patří k nejprospěšnějším fondům v rámci celé republiky. Je to pro nás i výzva do budoucna, ještě více se zaměřit na rozvoj regionu v oblasti audiovize a díky tomu se třeba posunout v žebříčku ještě výš. Na příští rok do rozpočtu navrhujeme i zvýšení příspěvku, záleží však samozřejmě, v jaké podobě to nakonec schválí zastupitelé. Prostředky by ale určitě našly svoje uplatnění, o natáčení v Jihomoravském kraji je mezi producenty velký zájem, který převyšuje dosavadní dotační možnosti fondu,“ uvedl radní města Brna pro kulturu Marek Fišer.

Zatímco letos podpořili fond oba jeho zakladatelé, město Brno a Jihomoravský kraj, shodně po pěti milionech, v příštím roce budou finance pravděpodobně vyšší. V městském rozpočtu je navrhována částka 8 milionů korun, v tom krajském už je dokonce schválená částka 10 milionů korun. „V této formě propagace regionu vidíme velký smysl. Kulturní profese jsou navíc v posledních dvou letech válcovány pandemií covid-19, takže jakékoli pracovní příležitosti, které díky natáčení v kraji vznikají, představují velkou vzpruhu. Filmaři taky třeba platí za pronájem památkám, na kterých točí, hradí si tu ubytování, jídlo a další služby. Přínosem fungování Jihomoravského filmového nadačního fondu je tedy víc než jen výsledný film s pěknými záběry z našeho kraje,“ podotkl náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu František Lukl.

Jihomoravský filmový nadační fond založilo v roce 2018 společně statutární město Brno a Jihomoravský kraj. Jeho cílem je podpořit rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky (filmové produkce si totiž najímají lokální filmové profesionály a využívají místní služby) i přispět k propagaci města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl. Za dobu své působnosti nadační fond podpořil již 69 projektů (výroba: 45, scénář: 24) příspěvky ve výši 44,7 milionu korun (cca 32,5 milionu šlo na výrobu a 2,2 miliony na scénáře). Podmínkou čerpání příspěvku je útrata 100 % dotace v regionu. Dle vyúčtování projektů podpořených v první výzvě roku 2018 byl ekonomický dopad 140 %. Reálně to znamená, že Jihomoravský kraj touto podporou získal téměř 3,5 milionu korun nad rámec dotace. Pro rok 2019 to bylo dokonce 172 % (o 6,5 mil. více).