Festival Film a architektura míří do Brna

Brno, 21. září 2021 – Ve dnech 29. 9.–4. 10. proběhne v Brně festival Film a architektura. Promítat se budou celovečerní mezinárodní a tuzemské dokumenty i krátké filmy. Mezi výrazné festivalové snímky patří umělecká cesta do sakrálního díla uznávaného švýcarského architekta Maria Botty, vizuálně poutavé propojení tance, portugalské architektury a filmu v díle Body-buildings nebo příběh Drážďan popisující destrukci jeho centra a následnou modernistickou revitalizaci, nabízející řadu podob i interpretací dějin města. Vstup na většinu projekcí je zdarma.

Festival Film a architektura zavítá v prvním říjnovém týdnu do sedmnácti měst. Desátý ročník svým programem zcela naplňuje letošní téma “Spojení”, poukazující na nezastupitelnou roli architektury nejen coby pojítka lidí, míst a kultur, ale také uměleckých a společenských disciplín.

„Výběr filmů je jako každý rok tím nejaktuálnějším, co za poslední rok vzniklo v zahraničí i u nás. Jedná se o výjimečné snímky, které budou promítány převážně poprvé a pro svou specializaci častokrát i naposledy, “ říká kurátorka programu Karolína Vacková.

Brněnskou část festivalu zahájí 29. září dokument L’Esprit Le Corbusier přinášející fascinující vyprávění o dospívání v takzvaném Unité d'Habitation ve Firminy, výjimečné obrazy Cité Radieuse v Marseille a letního domu Cabanon de Roquebrune i nepublikované archivní záběry každodenního života 70. let. Vznik americké odnože umělecké školy Bauhaus pod vedením Lászla Moholy-Nagye přiblíží dokument The New Bauhaus. Jedinečné propojení architektury, umění a designu vystupuje na povrch z archivních materiálů a z rozhovorů s osobnostmi z umělcovy rodiny či jeho současných obdivovatelů.

Podobnou situaci jako v Mostě, a to přesun části města kvůli těžbě, zažívá švédská Kiruna. Snímek Kiruna – překrásný nový svět natočila česká režisérka Greta Stocklassa. Příběh Drážďan Where to with History? je zásadní pro pochopení vzestupu pravicového populismu v Evropě a je důkazem nerozlučného propojení politiky a architektury.

Body-Buildings propojuje tanec s unikátními architektonickými lokacemi v Portugalsku světově uznávaných architektů, jakými jsou João Luís Carrilho da Graça, Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, João Mendes Ribeiro či Paulo David. Krátký film Villa Empain nabídne vhled do organické vize unikátního domu barona Empaina ve stylu art deco, nacházející se v rezidenční čtvrti Bruselu.

Festival zakončí 4. 10. v kině Scala snímek Mario Botta. The Space Beyond, jenž uvede architekt Marek Štěpán. Botta se specializuje na sakrální stavby a ke každé z nich přistupuje individuálně. Jako jeden z mála vybudoval modlitební místa pro tři hlavní monoteistická náboženství – kaple a kostely, synagogy a nyní také mešitu. Snímek putuje do Číny, Jižní Koreje, Izraele, Itálie a Švýcarska a představuje nejen tyto unikátní budovy, ale i část tvůrčího procesu a úvahy o společnosti ve vztahu k posvátným prostorám, které se za nimi skrývají.

U příležitosti 150. výročí narození Jana Kotěry, zakladatele moderní české architektury, vznikla přímo pro festivaly Film a architektura a Den architektury série krátkých filmů o Kotěrových stavbách z dílny Tomáše Luňáka, Kateřiny Fojtíkové a Grety Stocklassa.

Festival Film a architektura probíhá v Brně, Břeclavi, Hodoníně, Jeseníku, Karlových Varech, Liberci, Mikulově, Nymburce, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Řevnicích, Vratislavicích nad Nisou, Vsetíně, Zlíně i slovenských Piešťanech paralelně se Dnem architektury. Ten láká od 1. do 7. října festival na 300 akcí v osmi desítkách měst a obcí v České republice i na Slovensku. Bohatý a zdarma přístupný program nabízí na výběr z exkurzí do běžně nepřístupných budov, procházek, cyklovyjížděk, výlety vlakem či lodí s odborným výkladem, ale také z přednášek, filmových projekcí, výstav i workshopů. Na začátku října se pod heslem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti běžně nepřístupné budovy.

Spolek Kruh, zakladatel festivalů Den architektury a Film a architektura, čerpá z dvou desítek let zkušeností v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Navzdory pandemii se v loňském roce uskutečnilo takřka 400 akcí po celé ČR i na Slovensku, na které zavítalo na 23 000 návštěvníků.

Film a architektura v Brně

29. 9. L’Esprit Le Corbusier – FA VUT, vstup zdarma

30. 9. The New Bauhaus – Kino Art, 110 Kč

1. 10. Kiruna – překrásný nový svět – FA VUT, vstup zdarma

2. 10. Where to With History – FA VUT, vstup zdarma

3. 10. Body-Buildings – FA VUT, vstup zdarma

3. 10. Villa Empain – FA VUT, vstup zdarma

4. 10. Mario Botta. The Space Beyond – Kino Scala, uvede architekt Marek Štěpán, 140 Kč

