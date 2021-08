Dny evropského dědictví 2021 otevřou památky pro všechny

Brno, 31. srpna 2021 - Do evropské akce Dny evropského dědictví se již 20 let tradičně zapojuje i Česká republika, a proto u toho nesmí chybět ani Brno. TIC BRNO pro letošní téma Památky pro všechny vytipoval několik zajímavých institucí, kterými vás o víkendu 17.–19. září provedou průvodci a seznámí vás s jejich historií.

„Památky pro všechny - letošní téma v nás evokovalo dvě dramaturgické linky. Za prvé jsme chtěli památky zpřístupnit všem lidem - tedy i těm, kterým to komplikuje tělesný handicap. Za druhé jsme si uvědomili, že mnohé památkové budovy jsou opravdu pro všechny. My všichni je běžně navštěvujeme bez toho, abychom znali jejich historickou hodnotu,” říká ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková.

Do víkendové akce tak byly zařazeny například prohlídky někdejší První moravské spořitelny na Jánské ulici (nyní Česká spořitelna), která patří ke klenotům české moderní meziválečné architektury. Zájemci nahlédnou do Krajského úřadu nebo do Národního památkového ústavu. Dozví se, kde se nachází v Brně jizba architekta Jurkoviče. Objeví taje Paláce Morava nebo prozkoumají zaměstnanecké zázemí bývalého obchodního domu Prior.

Specifika výstavby Masarykovy čtvrti budou s průvodcem objevovat lidé na invalidním vozíku. Dozví se mnohé o souvislostech utváření jedinečného genia loci této vilové čtvrti. Návštěva interiéru vily Stiassni pro nevidomé bude klást pozornost na materiály a zajímavé prvky vnitřního vybavení slavné vily, výklad doplní pohnuté osudy židovské rodiny majitelů.

Dramaturgická linka je doplněná také přednáškou o historii organizací brněnských neslyšících, která sahá až do 19. století.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně, již od roku 1985, otevírají zajímavá témata ve vztahu k památkám, kultuře a historickému bohatství Evropy. Dnů se účastní 50 zemí Evropy a jejich cílem je podpora rozmanitého kulturního dědictví.

Program:

První moravská spořitelna

Pátek 17. 9., 17.30 a 18.15

Sraz: Jánská 446/6

Cena vstupenky: 80 Kč

Národní památkový ústav

Pátek 17. 9., 16.00

Sraz: nám. Svobody 72

Cena vstupenky: 80 Kč

Vesna

Sobota 18. 9., 9.00

Sraz: Údolní 10

Cena vstupenky: 80 Kč

Po stopách brněnských neslyšících a jejich organizací - přednáška

Sobota 18. 9., 10.00

Sraz: Kavárna u Žambocha, Kollárova 19

Cena vstupenky: 80 Kč

Krajský úřad

Sobota 18. 9., 10.00

Sraz: Žerotínovo nám. 449/3

Cena vstupenky: 80 Kč

Putování Masarykovou čtvrtí pro vozíčkáře

Sobota 18. 9., 14.00

Sraz: Hroznová 14, před vstupem do areálu vily Stiassni, doprovod vozíčkáře nutný

Cena vstupenky: 80 Kč (ZTP/P - vstup 1+doprovod)

Palác Morava

Sobota 18. 9., 15.00 a 16.00

Sraz: Divadelní 3

Cena vstupenky: 80 Kč

Prior (OC Dornych)

Neděle 19. 9., 13.30 a 15.30

Sraz: Dornych, nad venkovními eskalátory

Cena vstupenky: 80 Kč

Lékárna v Husovicích

Neděle 19. 9., 10.00 a 11.00

Sraz: Nováčkova 967

Cena vstupenky: 80 Kč

Návštěva interiéru vily Stiassni pro nevidomé

Neděle 19. 9., 14.00

Sraz: Hroznová 14, před vstupem do areálu vily Stiassni

Cena vstupenky: 80 Kč (ZTP/P - vstup 1+doprovod)

