Festival Ženy ženám nabídne online debaty i Terapii sdílením

Brno, 5. května 2021 – Na květen připravuje Divadlo Bolka Polívky oblíbený festival Ženy ženám se spoustou online debat s inspirativními mluvčími, speciálním vydáním podcastu MALÉhRY ke kafi s Bárou Polákovou jako hostem a charitativním bazarem, který se uskuteční s respektem k protiepidemickým nařízením v Místodržitelském paláci v Brně. Diváci si mohou užít online festivalový program z pohodlí domova prostřednictvím Facebooku Divadla Bolka Polívky od 11. do 29. května.

Festival, který je dle organizátorů „oslavou ženství, krásy, tvořivosti, odvahy a inteligence“, vyvrcholí pořadem Terapie sdílením Ester Geislerové a Honzy Vojtka. Program bude ke zhlédnutí zdarma, vstupenky budou třeba pouze ke sledování Terapie sdílením.

Festival Ženy ženám pořádá brněnská scéna již 5. rokem. Tradičně se koná v březnu, letošní termín organizátoři posunuli vzhledem k vývoji epidemické situace.



„Festival Ženy ženám vznikl z pouhé myšlenky, nápadu, přiznávám trochu humorného, protože původně jsme chtěli, aby v tento čas mohly do divadla vstoupit pouze ženy. A muži jen v převleku za ženu. No a pak jsme z některých nápadů ustoupili a teď je festival krásnou, seriózní akcí, kdy jde o to, abychom se dozvěděli o názorech, které se tady pěstují, abychom je uměli ocenit, ale také zkritizovat, aby naše diskuse nebyly hranaté a tím pádem diskutér je připraven a brání jenom svoji kostku, ale aby byly kulaté, tedy i průnikové, abychom opravdu uměli diskutovat, uznat argumenty protějšku a uměli se z každé diskuse poučit,“ shrnuje principál divadla Bolek Polívka.

Foto: Jakub Adámek

Public relations Trojí život středověké keramiky Tak se jmenuje výstava, která, jak věříme, po dlouhém a smutném období potěší příznivce historie a návštěvníky Moravského zemského muzea. Celý článek...