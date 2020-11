JazzFestBrno oslaví příští rok 20 let, vystoupí Corea, Amigo či Salvant

Brno, 24. listopadu 2020 – Festival JazzFestBrno zveřejnil jména prvních hvězd nadcházejícího ročníku. Jubilejní 20. sezóna brněnského festivalu začne 7. března a ozdobí ji mistr klavírního tria Chick Corea, nástupce flamenkové legendy Paca de Lucíi, kytarista Vicente Amigo, kometa současné jazzové scény, zpěvačka Cécile McLorin Salvant a invenční britské trio GoGo Penguin. Pořadatelé věří, že se jim podaří jarní přehlídku uskutečnit navzdory současné složité situaci v kulturním sektoru.

„Všechna místa konání jsou velmi flexibilní a umožní nám tak reagovat na aktuálně platná hygienická opatření. Už letos na podzim jsme si vyzkoušeli organizaci několika koncertů za zpřísněných hygienických podmínek, kde vše fungovalo na výbornou, takže o to víc věříme, že se nám koncerty podaří uspořádat i v příštím roce,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo. Vstupenky na nové koncerty i na přesunuté koncerty z letošního ročníku jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz a v předprodejní síti GoOut.

Kompletní program nového ročníku pořadatelé zveřejní jako obvykle v lednu. „Plánujeme i oslavu výročí festivalu na začátek června do oblíbeného Divadla Husa na provázku. Konkrétní program necháme ještě nějaký čas zahalený v lehké mlze. Zatím jen prozradím, že se na třech pódiích sejde špička české scény, a že půjde vlastně o jednodenní festival ve festivalu s množstvím koncertů, ale i výstavou, workshopy, jam sessions a příležitostí k setkávání hudebníků i jazzových fanoušků,“ naznačuje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Jubilejní 20. ročník festivalu zahájí 7. března v Janáčkově divadle třiadvacetinásobný držitel Grammy, invenční skladatel, improvizátor a klavírní virtuos Chick Corea. Tentokrát v české premiéře s jeho triem Vigilette. Přelomové album Now He Sings, Now He Sobs z roku 1968 rezonovalo nejen jazzovou scénou a hudební kritici zvěstovali příchod nového mistra klavírního tria. A byť si Corea rád odskočil i do početnějších či intimnějších hudebních projektů, strávil posledních 50 let především neustálým hledáním nových triových dobrodružství. Ve formaci Vigilette se setkává s rytmickou páteří kapely The Vigil, se kterou v Brně v roce 2013 debutoval. Carlitos Del Puerto na basu a Marcus Gilmore za bicími podporují nezaměnitelný Coreův rukopis v programu složeném z úprav jazzových standardů, melodií klavíristů, jež Corea považuje za své hudební hrdiny, i jeho vlastních legendárních skladeb.

Interakcí jazzu s dalšími žánry vzniklo už mnoho prvotřídní a osobité muziky. Platí to i o prolínání jazzu s flamenkem. V brněnské premiéře to 26. dubna v Janáčkově divadle potvrdí držitel Latin Grammy, kytarista Vicente Amigo. Jedinečný umělec, skladatel a producent vyrazil na velká flamenková pódia už jako teenager. Od té doby obdržel řadu ocenění, kromě Latin Grammy také národní zlatou medaili za zásluhy v umění. Kariéra tohoto andaluského kytaristy se protnula s legendami flamenkového žánru, jakými byli Paco de Lucía či Camarón de la Isla, ale neméně jej ovlivnili jazzoví kytaristé, mezi nimi zejména John McLaughlin a Al Di Meola.V Brně Amigo představí především skladby z desky Memoria de los Sentidos (Paměť smyslů), která si vysloužila nominaci i v globálních cenách Grammy v kategorii World Music.

Oslavu Mezinárodního dne jazzu obstará 30. dubna v Besedním domě Cécile McLorin Salvant, zpěvačka, která získala cenu Grammy v kategorii vokálního jazzu třikrát během čtyř let, a to za tři po sobě jdoucí alba. Žádný umělec z oblasti jazzového zpěvu nedávné paměti nezískal rychleji více poct než tato mladá okouzlující zpěvačka. „Cécile McLorin Salvant se narodila na Floridě rodičům pocházejícím z Francie a Haiti a její multikulturní kořeny se zrcadlí i v její tvorbě. Zatím poslední studiové album The Window nahrála v duu s pianistou Sullivanem Fortnerem a po spolupracích s většími ansámbly si dle vlastních slov v tomto duu užívá více svobody, která zároveň nabízí tak bohatou škálu možností, jako by na pódiu byla početná kapela. Právě v tomto duu se představí i při své brněnské premiéře,“ těší se Spilka.

Trio GoGo Penguin patří mezi nejzajímavější kapely současné britské scény a není divu, že si vysloužilo označení „Radiohead britského jazzu“. Inspiruje se klasikou i elektronikou, vyznačuje se hymnickými melodiemi a telepatickou souhrou. Svými melodickými linkami a sofistikovanou harmonií GoGo Penguin připomínají typické klavírní trio vycházející z jazzu a klasiky, rytmy však čerpají spíše z elektronické hudby. GoGo Penguin si s tradicemi hlavu nelámou, a tak ač je zvykem pojmenovávat eponymně debutové album, vyšla nedávno nahrávka nazvaná „GoGo Penguin“ jako jejich pátá studiová deska. Repertoár z tohoto alba vydaného u prestižního labelu Blue Note bude tvořit i osu brněnského vystoupení této britské kapely 22. dubna v Sono Centru.

Ve složité době se JazzFestBrno může opřít o tradiční pilíře. „Obrovský dík patří v první řadě fanouškům, kteří si trpělivě nechávají již zakoupené vstupenky na odložené koncerty ročníku 2020.Důležitá je pro nás také podpora partnerů a veřejných institucí,“ říká Trllo. Festival dokonce v této složité době získal po bok Erste Premier nového hlavního partnera – OK HOLDING. „Je mi velkou ctí, že jsme se, právě v této nejen pro kulturu složité době, stali hlavním partnerem mezinárodního hudebního festivalu JazzFestBrno. Společně sdílíme stejné hodnoty, na kterých stavíme i my naše podnikání, jako jsou tradice a profesionalita. JazzFestBrno, který se před dvaceti lety zrodil ve městě pod Špilberkem, díky své kvalitě dávno přesáhl původní regionální rozměr, tak jako společnosti, které reprezentuje uskupení OK HOLDING,“ doplňuje jeho lídr Radoslav Kubiš.

Ročník 2020 byl vzhledem k okolnostem plný organizační improvizace. Přesto se povedlo několik koncertů uspořádat a především koncert Avishaie Cohena v polovině září byl v kontextu doby tak trochu malý zázrak. S úspěchem se setkal i paralelní projekt JazzFestBrno dětem. Festival už v minulosti úspěšně přečkal například celosvětovou finanční krizi, i proto vidí pořadatelé budoucnost optimisticky. „To, že už máme 20 let, je na jednu stranu důkazem konstantní vysoké úrovně akce, ale zároveň i závazkem k neustálému inovování a vylepšování konceptu festivalu, jeho formátu i profesionality organizace. Prostě nesmíme usnout na vavřínech,“ uzavírá Spilka.