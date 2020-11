Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO16 se uskuteční online začátkem prosince

Brno, 26. listopadu 2020 – 61. Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO16 se vzhledem k aktuální situaci neuskutečnil v původně plánovaném říjnovém termínu. Organizátoři tak zvolili termín náhradní, a to 2.– 6. prosince, kdy festival proběhne v online podobě na platformě Aerovod. Zakoupené akreditace zůstávají v platnosti, další akreditace jsou v prodeji společně s festivalovým merchandise.

Jedenašedesátý ročník, který nese podtitul Uprostřed ničeho, se měl původně uskutečnit 14.–17. října v Kině Art, No Artu a Alliance Francaise. Vzhledem k současnému pandemickému stavu byl přesunut, a to na začátek prosince. Jako datum konání byl vybrán první prosincový týden, konkrétně 2. –6. prosince. Diváci se mohou těšit na tradiční mezinárodní soutěž i soutěž pro autory z České a Slovenské republiky, Československou 16.

„Snažíme se hlavně o to, aby diváci mohli vidět obě soutěže v co největším rozsahu, protože ty jsou na festivalu určitě to nejzajímavější. Soutěže budou diváci moci sledovat na platformě VOD, takže kdykoliv se jim to bude během trvání festivalu hodit. Určitě zachováme i část doprovodného programu a také připravíme něco nového. Filmy budou moci diváci sledovat na zpoplatněném VOD, ale nefilmový program, tedy debaty, výstavy či workshop, bude k dispozici zdarma. To se týká samozřejmě i zakončení, které proběhne 4. prosince a kde vyhlásíme vítězné filmy,” nastínil program ředitel festivalu Milan Šimánek.

Zakoupené akreditace zůstávají v platnosti i pro online variantu festivalu, nadále je možný jejich nákup na webové stránce festivalu brno16.cz. Festivaloví návštěvníci mají také možnost podpořit BRNO16 zakoupením festivalového merchandise v podobě roušky a ponožek, které najdou na webu darkyzbrna.cz/art/