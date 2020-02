Loutnista van Wissem předvede své mystické umění na brněnské hvězdárně

Brno, 3. února 2020 – Po nezapomenutelném vystoupení na festivalu Colours of Ostrava a vyprodaném loňském komorním koncertu v Praze přijíždí znovu do České republiky skladatel a loutnista Jozef van Wissem. Na dvou koncertech v Praze a v Brně (4. a 5. února) předvede umění hry na barokní loutnu a představí své nové album Ex Mortis. Do myslí posluchačů se zapsal především díky soundtracku k filmu Jima Jarmusche Přežijí jen milenci, za který byl oceněný na filmovém festivalu v Cannes.

Zvuk loutny je neodmyslitelně spjatý s dávnými časy, ale v Americe žijící Holanďan Jozef van Wissem ve své tvorbě otevírá tomuto tradičnímu nástroji nové horizonty. Ať už v kontextu soudobé improvizace nebo v rámci svých hypnotických skladeb, jimiž si získal obdiv Davida Tibeta nebo Jima Jarmusche – s tím mimochodem natočil čtyři nahrávky. Na koncertu v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně, dnes Českém muzeu hudby (4. února 2020 od 19 hodin), a v brněnské Hvězdárně a planetáriu (5. února 2020 od 20 hodin) představí své nové album Ex Mortis.

Jedinečný hudebník vystupoval na více než 1200 sólových loutnových koncertech v kostelech a na koncertních místech po celém světě, včetně prestižních rockových festivalů jako ATP a Primavera Sound, hrajíc na svou vlastní a unikátní barokní loutnu vyrobenou na míru. Názvy jeho děl mají často křesťansko-mystickou přitažlivost. V roce 1993 se Van Wissem přestěhoval do New Yorku a studoval loutnu u Pata O'Briena. V roce 2013 získal cenu za nejlepší soundtrack za film „Přežijí jen milenci“ Jima Jarmusche na filmovém festivalu v Cannes.

Známá je také jeho spolupráce se světovými galeriemi. Národní galerií v Londýně byl pověřen sestavením zvukového díla pro obraz Hanse Holbeina ml. „Vyslanci“ (1533). V prosinci 2017 byl pozván, aby v petrohradské Ermitáži předvedl madrigal vyobrazený v Caravaggiově malbě „Loutnista“(1596). Jeho nejnovější nahrávka uvádí toto dobové dílo pod názvem „You Know That I Love You“ („Vy víte, že vás miluji“).