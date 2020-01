Kurzor:\ představí na Flédě srbskou hvězdu Tijanu T

Brno, 12. ledna 2020 – Druhé dějství klubové noci Kurzor:\ přivítá 24. ledna na Flédě srbskou Tijanu T. Věhlasná DJka, zásadní osobnost balkánské alternativní klubové scény a členka labelu Dystopian uvede svůj propracovaný mix tvrdého techna, acidu, electra a dalších žánrových přesmyček. Respektovanou bělehradskou interpretku a publicistku doplní mimo jiné dvojice pražských dýdžejek Dash a Marie Pravda.

Tijana T se řadí mezi nejvyhledávanější DJe nové generace pevně zakotvené v tanečním undergroundu. Hvězda berlínského vydavatelství Dystopian je známá sofistikovaným mixem housu a techna s překvapivými přesahy. „Můj hudební vkus je opravdu široký a i když jsem dlouho dělala hudební žurnalistiku, stále mám problém slovy vyjádřit pocity vůči hudbě,“ vysvětluje v rozhovoru pro respektovaný norský Jaeger Club a dodáva: „V muzice (stejně jako v životě) hledám hlavně intenzivní pocity. Někdy mi jde o čistou extatičnost, jindy o melancholii, noise, který mě dráždí, sleduji ale taky nakažlivý groove.“

Tijana T(odorovic) je zásadní postavou srbské klubové scény. Vyrůstala ve válkou zmítané Jugoslávii. Složitá sociální situace a morální rozvrat v jejím rodném Bělehradu paradoxně otevřel jedinečný prostor pro rave a klubovou kulturu. „Země byla v naprosto katastrofickém stavu, rozpadala se. Chudoba, hlad, obrazy války všude kolem. Mladí muži byli nedobrovolně odváděni do války, stovky tisíc uprchlíků se valili zemí… a v noci všichni žili, jako bychom byli v New Yorku,“ vzpomíná.

Počátkem milénia v prostředí poválečné mizérie pracovala jako novinářka. Je autorkou řady vlivných televizních a rozhlasových programů. Organizovala akce, oslovovala již nefungující srbské hudební kapely a vyzývala k další tvorbě. I díky ní je dnes bělehradská klubová scéna často přirovnávaná k té berlínské, či dokonce označovaná za citelně více organickou a autentickou. „Vzhledem k této bláznivé situaci byla média docela otevřená. Nebyli jsme svázaní tolika komerčními požadavky, takže jsme se mohli skutečně vzdělávat v tom nejlepším z různých žánrů,“ dodává Tijana T.

S vlastní hudební produkcí začínala jako vokalistka po boku Abe Duquea. Spolupracovala také s Marcem Houlem a Gerbruderem Teichmannem. Po startu své DJské kariéry se brzy stala rezidentkou legendárních bělehradských klubů Drugstore a 20/44. Byla u vzniku dnes obřího festivalu EXIT, kde si kromě proma, produkce či dramaturgie také několikrát zahrála. Vystupuje po celém světě včetně legendárních klubů jako berlínský Tresor a Berghain, We Love... Space in Ibiza, Output New York, The Block Tel Aviv nebo moskevská Arma17. Představila se na festivalech jako Melt,Dimensions, Hideout nebo Flow. Tijana T je součástí elektronického labelu Dystopian, který v roce 2012 založil známý producent Mike Bierbach alias RØDHÅD.

Druhá stage bude patřit jemnějším house a disco polohám. Tijanu T doplní představitelky pražské alternativní klubové scény. Dash reprezentuje hypnotický groovy hluboký techno zvuk, Marie Pravda se pohybuje na pomezí techna, dark disca a electra.

Klubová noc Kurzor:\ je svým zaměřením jedinečná. Dává vzniknout platformě pro setkávání aktuálních s undergroundem spojených zahraničních jmen a rozličných domácích uskupení, jež na místní scéně reflektují současnou produkci svého žánru. To vše v neobvyklé prostorové a audiovizuální úpravě prostředí klubu Fléda.