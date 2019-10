New Time Orchestra a Hana Holišová se představí v Sonu

Brno, 23. října 2019 – Už příští středu 30. října rozezní brněnské Sono Centrum hlas populární herečky a zpěvačky Hany Holišové společně s energickou hudbou bigbandu New Time Orchestra. Návštěvníci se mohou těšit na originální hudební zážitek odkazující nejen na zlatou éru swingu. Vstupenky jsou k dispozici v předprodejní síti GoOut.

New Time Orchestra je brněnský bigband vedený kapelníkem Markem Schollerem. Ten jej sice zformoval teprve před třemi lety, ale zkušenosti kapele nechybí. Jejími členy jsou totiž místní umělci, kteří se v hudební branži úspěšně pohybují už mnoho let, například saxofonisté Marek Kotača, Radek Zapadlo a Radim Hanousek, pianista Miroslav Veselý, kytarista Jan Navrátil nebo trumpetista Jan Kozelek.

„Členové bigbandu mají různorodé hudební zkušenosti. Hrají v jazzových i popových kapelách, hudebních divadlech a dokonce mezi sebou máme i muzikanty působící ve vojenské hudbě,“ říká Scholler. Díky tomuto pestrému složení dokáže New Time Orchestra nabídnout mnohem víc než jen klasický swingový repertoár typický pro bigbandové obsazení.

„Do programu zařazujeme i další žánry zpracované do muzikantsky náročných a zároveň posluchačsky atraktivních aranžmá, která si vychutnají příznivci swingu, jazzu, popu i dalších žánrů. Nechybí ani filmová muzika,“ popisuje Scholler. Kapela si zakládá na vlastních aranžmá, na kterých se podílejí přední čeští skladatelé a aranžéři jako Miroslav Hanák, Martin Kumžák, Karel Matiáš, ale i samotní členové orchestru.

Spolupráci se sólistkou Hanou Holišovou začal New Time Orchestra naplno realizovat v roce 2017. Hana Holišová je širokému publiku známá zejména z muzikálových představení Městského divadla Brno, pražské muzikálové produkce a také jako vítězka první řady televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Program, který kapela New Time Orchestra pro koncerty s Hanou Holišovou vytvořila, je koncipován jako mix populárních českých písní 60. a 70. let a současného světového repertoáru známých osobností jako Aretha Franklin, Zaz, Natalie Cole nebo Michael Bubblé. New Time Orchestra je však přetváří do originálních progresivních aranžmá.

„Orchestr neplní pouze roli doprovodné kapely, ale prezentuje se rovněž náročnými a posluchačsky atraktivními instrumentálními kompozicemi, ve kterých se představí i řada sólistů,“ dodává Scholler.