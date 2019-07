Na počest sedmdesátin Bolka Polívky vznikla kniha i výstava fotografií

Brno, 22. července 2019 – Od pondělí 15. července je v Galerii Vaňkovka Brno k vidění výstava fotografií zachycujících sedmdesát let života oblíbeného českého herce Bolka Polívky. Vernisáž spojená s autogramiádou a křtem knihy vydané ku příležitosti Bolkových kulatin se bude konat 24. července v rotundě nákupní galerie. Mezi autory vystavovaných snímků patří mimo jiné známí brněnští fotografové Jef Kratochvil či Jiří Salik Sláma. Výstava potrvá do konce měsíce.

Celkem 24 velkoformátových fotografií vystavených v prostorách brněnské Galerie Vaňkovka je ochutnávkou z téměř desetinásobku snímků, které se objeví v publikaci o Bolkově životě. Kniha vychází na počest hercova jubilea a její křest proběhne v rámci vernisáže výstavy v rotundě nákupní galerie. Akcese koná za podpory statutárního města Brna a pod záštitou jeho primátorky Markéty Vaňkové.

Ačkoliv je Bolek Polívka vizovickým rodákem, jeho život je s Brnem spjatý velmi úzce. Sídlí zde Divadlo Bolka Polívky, jehož je principálem. I v Městském divadle Brno není Polívkovo hostování výjimkou.„Je proto naprosto pochopitelné, že si moravská metropole nenechá ujít takovou příležitost k oslavě,“ řekl Jan Borůvka, ředitel Galerie Vaňkovka. „Připojili jsme se i my jako brněnská nákupní galerie, a to nejen poskytnutím prostor pro konání výstavy. V rámci našeho multižánrového festivalu Vaňkovka Fest, který probíhá po celý červenec, jsme se rozhodli Bolkovi letos věnovat promítání všech filmů na programu letního kina,“ dodal.

Publikace s příhodným názvem Bolek je postavena především na fotografiích, které doplňují postřehy a vzpomínky samotného Polívky, ale také autorské příspěvky řady jeho přátel a kolegů. „Do knihy jsem přispěl, o Bolkovi tam píšu moc hezky. O něm to totiž jinak ani nelze,“ prozradil režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam. „K narozeninám ode mě možná dostane moji knihu s věnováním. Jiný dárek pro něj nemám. On ví, že jsem lakomej. A navíc už stejně všechno má,“ odpověděl na otázku, zda si pro Bolka připraví také nějaký dárek. Mezi další, kteří se pro knihu o Bolkovi vyjádřili, patří například hercova bývalá žena Chantal Poullain, syn Vladimír Polívka, režisér Jan Hřebejk či herec Pavel Liška.

Více než dvě stovky fotografií zachycují významné momenty hercova osobního i profesního života. Kromě fotek z rodinného archívu se v knize objeví i snímky fotografů spjatých s Polívkou či jeho divadelními aktivitami, mezi které patří například František Poláček, nedávno zesnulý Jef Kratochvil či současný dvorní fotograf Divadla Bolka Polívky Jiří Salik Sláma. „Pro divadlo fotím už dlouhých osm let, to je více než polovina mé kariéry. Bolek v jeho čele stojí přes 25 let, tak bych mu k narozeninám přál ještě alespoň jednou tolik,“ uvedl Sláma, který si podle svých slov vernisáž v Galerii Vaňkovka nenechá ujít. Akce proběhne 24. července od 17 hodin.