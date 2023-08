Kuličky na Jakubáku odstartují 30. sezonu Divadla Bolka Polívky

Brno, 30. srpna 2023 – Sedmý ročník turnaje ve stolních kuličkách a happening Jakubák Open 2023 aneb Neboj se a cvrnkni si! ve čtvrtek 31. srpna od 16 hodin symbolicky zahájí jubilejní 30. sezonu Divadla Bolka Polívky. Součástí „kuličkového“ odpoledne na Jakubském náměstí v centru Brna bude i příjemná hudba a občerstvení. Akci moderuje Michal Dalecký.

Začátek výroční sezony ovlivní pokračování komplexního stavebně-technického průzkumu v budově na Jakubském náměstí 5, kde Divadlo Bolka Polívky sídlí. Od září proto bude divadlo dočasně hostovat v Dělnickém domě v Brně-Židenicích. Na diváky čekají vskutku mimořádně intenzivní divadelní zážitky.

Na úvod nové sezony je připravena černá komedie Kati v režii Ondřeje Sokola. V hlavní roli kata Jejího Veličenstva se představí Petr Halberstadt a jeho celoživotního rivala ztvární Bolek Polívka. Principál divadla v rámci zářijového programu také uvede své proslulé autorské představení DNA, ve kterém mu zdatně sekunduje jeho dcera Anna Polívková. Zábavu i inspiraci nabídne brilantní francouzská tragikomedie Rebelky s Chantal Poullain, jejímž ústředním tématem je odvaha vzepřít se nalinkovanému životu a vzít ho zpět do vlastních rukou.

Do Dělnického domu v září zavítají i další herecké hvězdy. Marek Adamczyk spolu s Nelou Boudovou pobaví v komedii Hledám ženu, nástup ihned. Slavným filmem Někdo to rád horké se nechají inspirovat Patrik Děrgel a David Gránský v komedii Dámy vpřed! A Milan Šteindler se v inscenaci After Life v režii Jana Hřebejka bude potýkat se ztrátou blízkého člověka a těžkým rozhodnutím, jak vlastně žít dál.



V listopadu repertoár Divadla Bolka Polívky obohatí novinka Oheň a popel, inscenace hry britského dramatika Christophera Hamptona. V režii Romana Poláka si zahrají Martin Huba, Jiří Dvořák, Kristýna Štarhová, Laura Laurenčíková a Drahomíra Hofmanová. A v plánu jsou také další události, jimiž spolu s diváky oslaví Divadlo Bolka Polívky své 30. narozeniny.

Zdroj: DBP