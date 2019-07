Sklář a sochař Petr Stanický vystavuje na Špilberku svá díla

Brno, 4. července 2019 – I letos pokračuje Muzeum města Brna ve své tradici každoročních letních výstav českých sklářských výtvarníků. Po legendárních osobnostech, jakými byli manželé Roubíčkovi, Bořek Šípek nebo Jiřina Žertová, představí muzeum tentokrát výtvarníka mladší generace – Petra Stanického (1975). Jeho dílo vyniká minimalismem, geometrií a syrovostí materiálů: skla i kovu. Důležitý je pro něj site specific princip, respektuje prostor a jeho atmosféru a dále je rozvíjí. Výstava „Petr Stanický Zpřítomnění místa“ zahrnuje kromě aktuální tvorby i díla zhotovená přímo pro hrad Špilberk.

Skleněné sochy, které v návštěvnících vyvolají pocit nejistoty, monumentální site specific instalace z pozinkovaných sítí v hranolové věži i objekty pracující s optickými klamy – na to láká nová výstava Muzea města Brna na hradě Špilberku. Pokračuje tím tradice sklářských výstav. Letos muzeum představí skláře a sochaře Petra Stanického (1975). Jeho díla umístí do východního křídla, které se návštěvníkům běžně neotvírá: do nádherných prostor hranolové věže, královské kaple a nadbraní.

Petr Stanický se zabývá vztahem uměleckého díla k místu, jež ho obklopuje. Dohromady totiž vytvářejí symbiózu, v níž spolu interagují a vizuálně se prolínají – a právě to Stanický ve své tvorbě využívá. „Skrze světelné odrazy skleněných tabulí, chlad ostrých hran, stínohru drátěných sítí či průhledy přes zhuštěná kouřová skla vytváří Stanický zvláštní pocit nejistoty. Jeho objekty balancují na hraně stability, pronikají skrze zdi, přesto navzdory tíze materiálů působí lehce a subtilně,“ líčí kurátor Ján Gajdušek. Pro tvorbu Petra Stanického je charakteristický minimalismus, geometrie, optické klamy i syrovost skla a kovu. V duchu site specific přitom respektuje prostor a pracuje s jeho energií.

Výstava nazvaná Zpřítomnění místa nabídne Stanického aktuální tvorbu, ale i díla vytvořená speciálně pro prostory na hradě Špilberku. „V hranolové věži stojí proti sobě dvě úzká okna vyplněná onyxem, přes který dovnitř proniká světlo. Tento efekt zvýrazňuji leštěným plechem, který barevné světlo odráží do prostoru. V nadbraní dominuje gotické okno s monumentální skleněnou tavenou plastikou od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Světelný efekt zesiluji decentními odrazivými skleněnými destičkami, které svým tvarem kopírují keramickou podlahu,“ vysvětluje Petr Stanický. Obě díla tím do sebe pojímají okolní prostor a násobí jeho sílu. Další vystavená díla, závěsné i volně stojící objekty, sice nevznikla pro konkrétní místa, vynikají však minimalismem i využitím architektury a atmosféry výstavního prostoru. Návštěvníci je najdou i v královské kapli.

Petr Stanický studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sochy a v ateliéru skla v architektuře pod vedením Kurta Gebauera a Mariana Karla. Na New York School of Art absolvoval postgraduální studium a působil v ateliéru neo pop-artového umělce Jeffa Koonse. V současnosti vede ateliér Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde letos získal profesuru. Stanického díla jsou součástí veřejných i soukromých sbírek u nás i v zahraničí. Výstava potrvá až do 1. září 2019.