Letní kino bude na brněnské radnici bude v provozu po celé léto

Brno, 29. června 2019 – Letní kino v historických kulisách radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2 se stalo důležitou součástí prázdninového kulturního programu v Brně. Filmové fanoušky přitom letos čeká již pátá sezóna tohoto kina. Promítání začalo v pátek 28. června a bude se promítat každý den až do 30. srpna za každého počasí.

„Kino je výlučné tím, že i když se jedná o projekce pod širým nebem, má kvalitní promyšlenou dramaturgickou koncepci a vytváří protiváhu k běžné mainstreamové produkci. Diváci se mohou těšit na pravidelné programové celky, k nimž patří retrospektivy slavných režisérů, výběr světové klasiky, nebo dokumentární filmy. Tradiční součástí letního kina je cyklus Das Sommerkino, pořádaný ve spolupráci s Goethe institutem, který představí filmy z německy mluvících zemí. Každoročně program letního kina doplňuje také výběr z kolekce skandinávských filmů,“ uvedla Mgr. Monika Šimková za spolek Noční motýl.

Zahájení letního kina se uskuteční v pátek 28. června ve 20.00 hodin. Nejdříve se představí mladá brněnská alternativní kapela Panracek. Muzikanti o sobě píší, že inspirační zdroje hledají v psychedelic, alternative a math rocku a funku. Na hudební vystoupení naváže ve 21.30 hodin film, tentokrát v heavy metalovém rytmu. Promítat se bude finská hudební komedie Heavy Trip, který vypráví o cestě heavy metalové kapely ze zapadlé vesnice na severu Finska na jeden z nejbrutálnějších metalových festivalů v Norsku. Na zahajovací představení je vstup zdarma.

„Srdečně zvu Brňany i turisty, letní kino na nádvoří radnice má neopakovatelnou atmosféru a ve spojení s promyšlenou netradiční dramaturgií garantuji kvalitní a pozitivní zážitek. Výborně sestavený program je nabitý českými i zahraničními novinkami i klasikami, proto i já do letňáku rád na některá promítání zavítám. Zahraniční filmy jsou navíc uváděny v původním znění s titulky, takže jsme opravdu otevřeni všem, i zahraničním turistům,“ zve Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Začátky představení v červnu a červenci ve 21.30 a v srpnu už ve 21.00 hodin. Hraje se za každého počasí, občerstvení je zajištěno. Všechny filmy hrajeme v originálním znění s českými titulky. Vstupné 100 korun, na Das Sommerkino 50 korun.



PROGRAMOVÉ CYKLY

Severské filmy

Jak je v letním kině Brno-střed dobrým zvykem, nezůstane jen u jednoho severského filmu. Během léta se diváci v programu setkají s výběrem toho nejlepšího ze současné skandinávské kinematografie. Divácky velmi oblíbené jsou severské komedie a i v letošním programu je jich několik. Hned 3. června se diváci mohou těšit na švédskou komedii Kyselé vánoce o jedné ne úplně tradiční partnerské trojici. Ve středu 17. června je na programu příjemné švédské retro se zápletkou založenou na cestování časem Útěk do budoucnosti. Ovšem produkce skandinávské kinematografie to nejsou jen komedie. Diváci uvidí i oceňované norské drama z roku 2017 Co tomu řeknou lidi. Snímek citlivě ukazuje, jak zásadně může být rozdílná jedna kultura. Na jedné straně stojí muslimští teenageři žijící v Evropě a toužící po svobodném životě, na druhé straně jsou jejich rodiče, kteří ctí tradice, ale usilují o lepší budoucnost.

Das Sommerkino

Díky spolupráci s Goethe institutem se letos ještě rozšíří výběr německojazyčných filmů zařazených do sekce Das Sommerkino. Fanoušci německé kinematografie se mohou těšit na klasiku Toma Tykwera Lola běží o život, nebo na slavný film Wernera Herzoga Fitzcarraldo s Klausem Kinskim v hlavní roli.

Velkou radost letos určitě uděláme fanouškům německého režiséra tureckého původu Fatiha Akina, protože na programu jsou hned čtyři jeho filmy. Diváci se mohou těšit na dramata Solino (2002), Proti zdi (2004) a Soul Kitchen (2009), a na hudební dokument z roku 2005 Crossing the Bridge - Zvuk Istanbulu hudební dokument. V tomto pozoruhodném snímku nás Alex Hacke, člen německé avantgardní skupiny Einstürzende Neubauten provede hudební rozmanitost Istanbulu.

Dokumenty

Tradiční divácké oblibě se v letním kině těší dokumentární snímky, mezi kterými budou letos hojně zastoupeny i české filmy. Na programu je nejnovější road movie Dana Přibáně Trabantem tam a zase zpátky, snímek o průkopnících skateboardingu v totalitním Československu King Skate, nebo časosběrný dokument Manželské etudy: Nová generace režisérky Hany Třeštíkové. Milovníky moderní architektury určitě potěší skandinávský dokument Big Time, o předním dánském architektovi Bjarke Ingelsovi. Určitě doporučujeme i snímek Tři blízcí neznámí, mapující osud tří bratrů - identických trojčat, kteří byli hned po narození rozděleni do různých rodin a znova se setkali až na prahu dospělosti.

Režiséři

I v letošním roce se programový výběr letního kina zaměřuje na významné režisérské osobnosti. Programový Cyklus režiséři představí filmy osobností jako Oliver Stone se snímkem Takoví normální zabijáci, David Fincher, od nějž divákům nabídneme thriller Sedm s Bradem Pittem a Morganem Freemanem v hlavních rolích. Ve výběru režisérů nechybí ani mistr napětí Alfred Hitchcock, z jehož dílny shlédneme film Vražda na objednávku. Mezi nestárnoucí klasiku se řadí i snímek Casablanca z roku 1942 režiséra Michaela Curtize s Humphrey Bogartem a Ingrid Bergmanovou v hlavních rolích.

V programu letního kina se objeví i klasické divácké hity jako film Bohemian Rhapsody o britské kapele Queen a jejím zpěvákovi Freddiem Mercurym, který je ověnčen celkem čtyřmi Oscary. K létu v kině neodmyslitelně patří humor, a protože v loni měla mimořádný úspěch italská vztahová komedie Naprostí cizinci, mohou se na ni diváci těšit i v letošním roce stejně jako na neméně oblíbený italský film Velká nádhera. Českou kinematografii v programovém výběru zastupuje černá komedie Teroristka, s Ivou Janžurovou v hlavní roli a komedie Martina Horského o ženách, které běží štěstí naproti Ženy v běhu. Programovou skladbu obohatí speciální projekce k vybraným výročím letošního roku. Například 20. července, kdy uplyne 50 let od přistání člověka na Měsíci, se diváci mohou těšit na projekci filmu První člověk, přinášející strhující příběh astronauta Neila Armstronga.