Multižánrový Vaňkovka Fest nabídne letní kino či koncerty Langerové a Bárty

Brno, 25. června 2019 – Dan Bárta, Aneta Langerová, Lukáš Pavlásek. Taková a další zvučná jména si pro své návštěvníky připraví od 26. června do 28. července Galerie Vaňkovka Brno. Po roce se totiž v areálu u nákupní galerie uskuteční další ročník multižánrového festivalu Vaňkovka Fest. Letos poprvé si lidé budou moci vedle množství koncertů, stand-up a divadelních představení užít i letní kino.

Hned na úvod festivalu, tedy 26. června, bude podium v prostorách vedle Galerie Vaňkovka patřit Danu Bártovi. Ten se na Vaňkovka Festu neobjeví zdaleka poprvé, letos si však přijdou na své fanoušci jeho projektu Alice. „Jedna z nejzásadnějších hudebních skupin 90. let vystoupí v původní sestavě a v rámci České republiky půjde v tomto roce o její jediné a exkluzivní vystoupení s celovečerním programem,“ řekl Jan Borůvka, ředitel Galerie Vaňkovka. „V roce 2017 navštívilo koncert Dana Bárty & Illustratosphere na dva tisíce lidí. Uvidíme, jestli se Alici podaří toto číslo překonat,“ dodal.

27. června přijde na řadu další výrazné jméno, které má Vaňkovka Fest na programu. Ben Cristovao zahraje nejen ověřené hity, představí i několik novinek ze svého čerstvě vydaného alba. To vše za doprovodu legendárního Red Bull autobusu, který je se svým střešním podiem, backstage a interiérem připraven speciálně pro open air koncerty. Ve zbytku června si pak budou moci návštěvníci užít youtuberku Naty Hrychovou či The Glass Onion – The Beatles revival.

Letošní novinkou Vaňkovka Festu bude rozšíření programu festivalu také o letní kino. Promítání začne vždy v 19:30 a všechny filmy budou mít jedno společné – hraje v nich Bolek Polívka. Návštěvníci se tak mohou těšit na Pelíšky, Něžného barbara, Hezké chvilky bez záruky a další. Ochuzeni nebudou ani milovníci divadla, čeká je například Divadlo Prkno s hrou Mezi nebem a zemí nebo oblíbená brněnská improvizující partička Komediomat.

V půlce července zazpívá Langerová, komička Elbel oslaví narozeniny

Jeden z nejočekávanějších koncertů festivalu se odehraje přibližně v polovině festivalu, a to 17. července. Mikrofonu se totiž ve společnosti své kapely chopí Aneta Langerová. „Anetu jistě není třeba představovat. Je to výrazná osobnost české kulturní scény. Jsme opravdu rádi, že přijala pozvání na Vaňkovka Fest, a doufáme, že stejně nadšení budou i naši návštěvníci,“ podotkl Borůvka.

Tak jako vloni budou i letos nedílnou součástí Vaňkovka Festu mezi Čechy stále oblíbenější stand-up vystoupení. Tentokrát se jich ujme výrazná trojice tohoto žánru Lukáš Pavlásek, Iva Pazderková a Adéla Elbel. Ta exhibici pojme zároveň jako oslavu svých narozenin.

Lekce jógy pod širým nebem, při kterých si lidé protáhnou tělo s instruktorkou Nikol, budou probíhat v průběhu celého července. Stejně tak i projekt tematických nocí. Letos návštěvníky čeká Akustická noc, kdy se představí řada talentovaných hudebníků, jakými jsou například violoncellista Pavel Čadek a písničkářka Adéla Václavová, dále Noc dokumentů či večer na téma Napříč žánry. Ten, jak název napovídá, přiblíží posluchačům kapely a zpěváky hrající nejrůznější známé i méně známé hudební žánry.

Na festivalu samozřejmě nebude chybět ani chill-out zóna, která nabídne relax a občerstvení v podaní Spirit Bar Trucku, pivního baru na kolečkách Pivo Pivo či bistra Mr. Huye s rozmanitou nabídkou asijských závitků. Vstup na veškeré akce v rámci programu Vaňkovka Festu je zdarma.