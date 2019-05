Festival Serial Killer oživí Brno vlnou nejlepších evropských seriálů

Brno, 20. května 2019 – Podzimní Serial Killer přinese do Brna festivalovou atmosféru s programem pro všechny, kteří se chtějí orientovat v současné nabídce kvalitních seriálů. Specialitou tohoto ročníku bude norská tvorba patřící už několik let mezi světovou televizní špičku a samozřejmě nebude chybět soutěž seriálů ze střední a východní Evropy. Tu hodnotí porota složená ze západoevropských osobností z oblasti televizní tvorby.

Je to již rok, co se právě na pilotním ročníku festivalu Serial Killer poprvé představil český seriál Most!. I letos, od 24. do 29. září, uvedou pořadatelé festivalu v rámci přehlídky kvalitní televizní a online tvorby program tvořený z těch nejlepších a mnohdy překvapivých seriálových příběhů i postav. „Festival je unikátní příležitostí seznamovat diváky a profesionály ze střední a východní Evropy s kvalitní televizní tvorbou. Loni mohli diváci v hlavní soutěži a exkluzivní premiéře vidět seriál Most! i s kompletní delegací tvůrců. Shlédli ho deset měsíců před premiérou v České televizi, což je asi nejlepší doklad toho, že zkrátka umíme rozpoznat kvalitu a potenciál,“ uvádí ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Scala, Divadlo Bolka Polívky a další festivalová místa nabídnou fanouškům i profesionálům z filmového a televizního průmyslu i filmových škol průřez seriálů, jež budou příští sezónu v kurzu. Žánrové rozpětí bude velké, od černých komedií přes silné historické příběhy a populární dokudramata až po aktuální hity pro mladé publikum.

V zahraničních odborných televizních kruzích se o Serial Killeru a městě Brně píše jako o novém „culture hub“, mostu mezi západní a východní televizní tvorbou. „Přinášíme divákům tituly, které nebudou znát, protože jde často o evropské či minimálně středoevropské premiéry. Zároveň ale garantujeme, že jde o to nejlepší, co v současné televizní tvorbě mohou najít. Nechceme se jen vézt na vlně hitů, chceme je objevovat, a to jak pro široké publikum diváků, tak i profesionálů ze všech televizí, kteří chtějí přinášet svému publiku ty nejlepší příběhy. U nás je určitě nebudou mít problém najít, navíc ke každému seriálu u nás budou vždy přítomni i jeho tvůrci a producenti. Nebudeme pouze takzvaně pouštět televizi v kině, jde nám i o propojení profesionálů ze západní a východní části Evropy,“ vysvětluje myšlenku festivalu Zlatušková.

Zájem zahraničí ilustruje vyjádření Evropské vysílací unie (EBU). „Naše organizace Serial Killer podporuje a považuje ho za důležitý hub středoevropské a východoevropské seriálové tvorby. Brno si díky němu rychle získává pozornost mezinárodního televizního průmyslu a rovněž pověst místa setkávání tvůrců, producentů, režisérů i provozovatelů médií. Festival navíc upozorňuje západoevropské, americké i celosvětové distributory, kteří prahnou po silných a originálních příbězích, právě na středoevropskou a východoevropskou tvorbu,“ uvádí předseda televizního výboru EBU a šéfdramaturg švédské televize SVT Markus Sterky, jenž byl jedním z členů mezinárodní poroty loňského ročníku festivalu.

Umístit festival s takovýmto dosahem do jihomoravské metropole byl podle organizátorů záměr. Brno v současné době rapidně získává na popularitě mimo jiné právě díky své otevřenosti vůči novým věcem a kultuře. „K Brnu neodmyslitelně patří svoboda a tak trochu jiná zábava, často na hraně, někdy i za ní. Serial Killer toto všechno vystihuje a oslovuje tak místní obyvatele i cílovou skupinu návštěvníků města, kterou i my považujeme za prioritní,“ říká mluvčí TIC BRNO Adéla Nováková.

Podporu má akce též přímo ze strany města. „Festival má ambice i předpoklady stát se do budoucna jedním z nejvýznamnějších evropských festivalů televizní a online seriálové tvorby. Jsem rád, že takovéto jedinečné projekty vznikají právě u nás v Brně. Setkání domácích i zahraničních filmových profesionálů a celebrit v našem městě je další skvělou příležitostí, jak udělat Brnu dobré jméno ve světě,“ myslí si například brněnský radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Předprodejové vstupné na festival lze zakoupit už nyní na stránkách akce serialkiller.tv. Cinepass na celý festival stojí 460 Kč. Studenti a senioři zaplatí 310 korun. V prodeji bude také vstupné na jednotlivá představení i akreditace na odborný program určená profesionálům.