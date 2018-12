Polárka uvede pravěké představení o konci lovců mamutů

Přichází Vánoce. Čas, kdy si muži rvou vlasy s otázkou „Co ženy vlastně chtějí?“. Někteří z nich na to bohužel nepřijdou. Dámy pak pod stromečkem rozbalují dárky, jako je sada nářadí, zástěra nebo kuchařka. Přitom trefit se ženě do vkusu není tak složité. Stačí si položit otázku co ženy milují. Odpověď je snadná, jsou to šperky. S krásným doplňkem neuděláte nikdy chybu. Jak pro ni vybrat ten správný?