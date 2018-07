TIC bude po celé léto pořádat tematické prohlídky Brna

Brno, 4. července 2018 – Do Brna obvykle míří návštěvníci, kteří ví, co chtějí a komentované prohlídky s originálním tématem jsou tak stále oblíbenější. Dokazuje to například enormní zájem o autentické procházky ze začátku sezóny. Na prázdniny proto TIC BRNO připravil novou letní sérií tematických prohlídek, tentokrát s profesionálními průvodci.

„Účastníci první z nich vyrazí z nádvoří Staré radnice ve čtvrtek 5. 7. a jak název napovídá, je přichystaná pro všechny Poprvé v Brně. Zájemci se mohou spolehnout na špičkový servis v podání odborníků z Asociace průvodců ČR, kteří jim představí památky, bez nichž by Brno nebylo Brnem,“ sdělila Petra Kovářová, vedoucí městské destinační agentury.

Mezi brněnské „must go“ patří vedle radnice také Zelný trh s barokní kašnou Parnas a Mozartovským andílkem od Kurta Gebauera. Následuje Kapucínské náměstí, kde na věčnosti odpočívají mumifikovaní mniši, dominanta Petrov s přilehlými Denisovými sady, kam chodí Brňané rádi relaxovat a odkud je krásný výhled na Brno, centrální náměstí Svobody s kontroverzním časostrojem, kostel Sv. Jakuba s neslušným mužíčkem Nehaňbou a Moravské náměstí s nejnovější ikonou brněnského veřejného prostoru sochou Markraběte Jošta, Brňany nazývanou Koňafa. Prohlídka startuje ve 14.00 a zabere 2 hodiny.

Jedno z věčných letních témat je žízeň. Tradiční způsob, jakým se s tímto problémem vypořádáváme, může být i pití piva. Zkušenější brněnští návštěvníci si proto mohou rozšířit své povědomí o městě na prohlídce Po stopách brněnských pivovarů. Dozví se, že historicky se místní nabídka neomezovala jen na velkovýrobce ze Starého Brna, ale že se pivovarnictví dařilo i v samém historickém centru. Seznámí se s několika památkami věnovanými tomuto historicky výsadnímu řemeslu i se zaniklým městským pivovarem na Šilingrově náměstí. Závěr je naplánovaný přece jen na Mendlově náměstí, kde ochutnají i výjimečnou starobrněnskou specialitu – zelené pivo. Šťastný den pro zájemce budiž pátek 13.7.

Další prohlídky nesou názvy Brněnské pověsti pro „pokročilé“, Stopami tří arcinávštěv, Kolonie Nový dům, Po stopách Leoše Janáčka, Hrnem sošným Brnem, Slavné vily v Masarykově čtvrti a v Pisárkách, Češi, Němci a Židé v Brně a Secese v Brně. Všechny prohlídky trvají přibližně dvě hodiny, není-li uvedeno jinak a podrobnosti o nich najdete na webových stránkách TIC BRNO., na kterých si můžete pořídit vstupenky on-line.

Lístky jsou k dostání také na infocentrech na Radnické 8, Panenské 1 a hlavním nádraží. Plné vstupné je 100 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři a držitelé karty ZTP a ZTP/P platí 50 Kč.

Tematické prohlídky, léto 2018:

čt 5.7. 14.00 Poprvé v Brně

sraz: nádvoří Staré radnice

průvodkyně: Kateřina Veselá

pá 13.7. 17.00 Po stopách brněnských pivovarů

sraz: před Diecézním muzeem, Petrov 1

průvodce: Filip Vrána

so 14.7. 17.00 Brněnské pověsti „pro pokročilé“

sraz: nádvoří Staré radnice

průvodkyně: Ilona Protivínská

ne 15.7. 10.00 Stopami tří arcinávštěv

sraz: Moravské náměstí u sochy Jošta

průvodkyně: Zdeňka Pitrunová

so 21.7. 14.00 Kolonie Nový dům

sraz: zastávka tramvaje č. 1 Bráfova (směr Bystrc)

průvodkyně: Bohuše Červená

ne 22.7. 10.00 Po stopách Leoše Janáčka

sraz: Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

průvodkyně: Jana Taušová

so 4.8. 14.00 Hrnem sošným Brnem

sraz: Moravské náměstí u sochy Jošta

průvodkyně: Ivanka Augustová

ne 5.8. 14.00 Slavné vily v Masarykově čtvrti a v Pisárkách

sraz: zastávka tramvaje trolejbusu č. 35 a 39 Barvičova

průvodkyně: Bohuše Červená

so 11.8. 10.00 Češi, Němci a Židé v Brně

sraz: Moravské náměstí uprostřed parku

průvodkyně: Marie Schönová

ne 26.8. 14.00 Secese v Brně

sraz: náměstí Svobody u časostroje

průvodce: Jakub Sochor