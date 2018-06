Závěr sezony v DBP nabídne Jakubák Open i koncert Laca Décziho

Brno, 9. června 2018 – Závěr divadelní sezony se blíží a v Divadle Bolka Polívky (ale i v jeho okolí) bude plný zajímavých akcí. Ještě před tím, než se některé z inscenací přestěhují na Letní scénu na nádvoří Staré radnice v Brně, je na 13. června naplánována poslední premiéra sezony. Tou se stane další díl oblíbeného Re:kabaretu, tentokrát věnovaného 100. výročí vzniku republiky. Uskuteční se netradičně v Rotundě na brněnském výstavišti v rámci festivalu Re:publika 1918–2018.

První reprízou 22. června se pak Re:kabaret vrátí do Divadla Bolka Polívky. Odpoledne před představením na Jakubském náměstí vypukne čtvrtý ročník happeningu k závěru sezony, Jakubák Open 2018. Nebudou se však jen závodně cvrnkat osvědčené kuličky, ale kolemjdoucí se například stanou svědky exteriérové inscenace Funebráci o pohnuté cestě s nebožtíkem, kterého není kam pohřbít, a také se jim přestaví Liga vozíčkářů.

V nabitém červnovém programu se v divadle objeví také brněnská premiéra rozpustilé frašky Brouk v hlavě z divadla Studio DVA, nebo drama Pankrác '45 ze Švandova divadla v Praze. Příznivci kvalitní muziky si pak 23. června mohou užít koncert svérázné jazzové legendy Laca Décziho a jeho kapely Celula New York.

13. 6., 22. 6. Re:kabaret Re:publika aneb S cenzurou na věčné časy

Speciální vydání Re-kabaretu věnované 100. výročí vzniku Československa! S Re:kabaretem tentokrát procestujeme 100 let republiky a okusíme vše dobré i zlé, co se událo na poli kulturním a uměleckém. Průvodcem bude Cenzura, jejíž do dnešní doby sahající chapadla svazují lidi s nepohodlnými či kontroverzními názory. Připomene tvorbu perzekuovaných i režimem podporovaných umělců, kteří nás bavili jak z divadelních forbín, televizních obrazovek, tak i zpoza dveří trezoru. Re-kabaret budou provázet dobové písně v interpretaci kapely VeHiBa.

13. 6. v 18.00 Rotunda – Veletrhy Brno – Výstaviště

22. 6. v 19.00 Divadlo Bolka Polívky

17. 6. od 19.00 Brouk v hlavě (Studio DVA divadlo)

Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.

20. 6. od 19.00 Pankrác '45 (Švandovo divadlo)

V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková, spolupracovnice parašutistů výsadku SILVER A, židovka Julie a neznámá žena. Kdo z nich bude odsouzen? Stačí k tomu, že Adina Mandlová natočila za války jeden německý film? Že byla Lída Baarová před válkou milenkou Josepha Goebbelse? Jak se provinila Hana Krupková, která pomáhala parašutistům? A přeživší z Osvětimi Julie? Jaké tajemství si s sebou nese ona neznámá? Hra Martiny Kinské vznikla na základě skutečných životních událostí jednotlivých postav.

22. 6. od 15.00 Jakubák Open 2018 - turnaj ve stolních kuličkách na Jakubském náměstí aneb "Neboj se a cvrnkni si"

Legendární happening na Jakubském náměstí předznamenává konec divadelní sezony. Kromě tradičního turnaje v kuličkách na návštěvníky čeká také hudba, dobré občerstvení či exteriérová inscenace Funebráci. Ta vypráví o neobyčejné cestě s nebožtíkem, pro něhož nikde není místo.

23. 6. od 19.00 Koncert Laco Déczi & Celula New York

Jedna z největších postav československého jazzu – brilantní trumpetista, hudební skladatel a malíř Laco Déczi se svou kapelou Celula New York vystoupí od 19 hodin v Divadle Bolka Polívky. Nenechte si ujít mimořádný hudební zážitek.

22. 7.–5. 8. Letní scéna Divadla Bolka Polívky

V termínu 22. července – 5. srpna se na nádvoří Staré radnice v Brně uskuteční již třetí ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky. Ten nabídne vybrané inscenace z repertoáru Divadla Bolka Polívky i zajímavé inscenace z nabídky partnerských divadel, jako jsou divadlo Studio DVA, divadlo Komediograf a především neopakovatelnou atmosféru divadla pod širým nebem s výraznými hereckými osobnostmi.