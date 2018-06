Alenka odhalí svět za zrcadlem v Divadle Polárka

Brno, 9. června 2018 – Konec divadelní sezóny se sice kvapem blíží, ale v brněnském Divadle Polárka se stále intenzivně zkouší. V půli června tady má totiž na velké scéně premiéru inscenace Alenka za zrcadlem. Pohádka, podle předlohy Lewise Carrola, je určena divákům od pěti let, nicméně svým surrealistickým příběhem i zpracováním osloví i diváky mnohem starší. V režii Tomáše Pavčíka se Alenka vydá na cestu za královskou korunkou poprvé v sobotu 16. června.

Každý z nás má občas zvláštní sny. Barevné, černobílé, někdy trochu smažné a občas malinko děsivé, to když se objeví třeba Žvahlav. Sny, ve kterých se může stát naprosto cokoliv. Sny o světech, kde se třeba hraje obrovská partie šachu. Kde se s oblibou recitují básně o rybách a nikdo neví proč. Kde být představeni nákypu znamená, že je zapotřebí s ním začít mile konverzovat a rozhodně ho nejíst. A kde vejít do lesa znamená ztratit své jméno a možná i sám sebe… O světě, který za zrcadlem ve svém pokoji objeví desetiletá Alenka a rozhodne se batoumati v jeho dálnici.

„Alenčina dobrodružství za zrcadlem jsou kniha, která mě osobně provází již mnoho let. Její jemný metaforický jazyk a naprosto jedinečné dadaisticky hravé básně mají své kouzlo jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Alenčina dobrodružství jsou však také naprosto výjimečným exkurzem do dětské fantazie. Fantazie, kterou my dospělí velmi často ztrácíme,“ říká na konto své inscenace režisér Tomáš Pavčík a dodává: „Zároveň naši Alenku budou v alternaci hrát Anička Havířová a Anežka Pohořelická, dívenky, které mají jedna jedenáct a druhá sedm a půl roku. Jejich pohled na dobrodružství a to, že je můžeme sledovat jejich, velmi něžnou a přímou dětskou optikou, inscenaci přináší obrovskou přidanou hodnotu.“

„Pro nás je velmi důležitý také básnický jazyk, kterým je Carrolova kniha opravdu jedinečná. Je to vlastně taková snová groteska. Takže pokud vás zajímá, co to znamená „bylo smažno a lepě švihlí tlové se batoumali v dálnici a chrudošní byli borolové na mamné krsy žárnící..., přijďte se určitě nechat Hupitym Dupitym poučit do Polárky. Jen tak na okraj, je to jediné vejce, které se kdy setkalo s králem,“ doplňuje pozvání i dramaturgyně Tereza Lexová.