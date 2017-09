Výstava představí alternativní podobu brněnských veřejných prostor

Brno, 21. září 2017 – Až do 29. října potrvá v Domě pánů z Kunštátu výstava Městské zásahy, která představí návrhy na nejrůznější úpravy veřejného prostoru města Brna. Vytvořili je architekti, studenti architektury, spolky i laici v reakci na výzvu, vyhlášenou v rámci projektu Městské zásahy v dubnu 2016. V místech „zásahů“ se konaly happeningy a krátkodobé intervence.

Celý projekt nyní pokračuje výstavou, která potrvá do 29. října, a budou na ní k vidění některé z návrhů v podobě modelů vytvořených samotnými autory. Častými tématy je vznik nových náměstí, relaxačních zón, rozšíření prostorů pro chodce nebo cyklistické dopravy. Návštěvníci výstavy budou moci jednotlivé zásahy ohodnotit – výsledky ankety budou následně předány Kanceláři architekta města Brna.

Výstava je členěná do sedmi tematických okruhů podle typu úprav, jakých se návrhy týkají. Část projektů objevuje nová náměstí tím, že upraví dnešní křižovatku či nevyužité prostranství (přednádražní prostor, Konečného náměstí), opakovaným tématem je pěší doprava (schodiště na Nových sadech, pěší pohyb po ÚAN Zvonařka), využití nábřeží a parkové úpravy (nábřeží Svitavy, tzv. druhé Lužánky), přestavba některých nevyužívaných budov nebo celé čtvrti (postindustriální město na východ od centra), úprava ulic v duchu zkvalitnění pobytové funkce, doplnění zeleně nebo výtvarný záměr (Benešova, Dvořákova, Česká, Jánská).

Některé projekty navrhují nový, často netradiční městský mobiliář (pop-up mobiliář, ptačí budky) a poslední sekce se zabývádopravou – automobilovou, veřejnou hromadnou dopravoui cyklotrasami (kompletní systém cyklostezek, nová tramvajová zastávka, Metrobus).

„Městské zásahy představují architektonické a urbanistické projekty, které nevznikají na objednávku, ale z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Je to příležitost poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, a nabídnout řešení, jak by to fungovat mohlo; Spousta míst, kudy denně chodíme a příliš je nevnímáme, v sobě skrývá velký potenciál,“ říká kurátor výstavy a organizátor Městských zásahů Jakub Kořínek s odkazem na ValloSadovskyArchitects, autory původní myšlenky. „Městské zásahy nejsou strojem na konkrétní technická řešení, umožňují vidět – vidět problémy, podněty, nápady, možnosti, potenciál. A těm, co je vidí, aby byli viděni.“

Celkem 34 vybraných návrhů bude na výstavě představeno formou modelů, doplněných vizualizacemi nebo videi. Modely v různorodých formách vyhotovení od profesionálních architektů po intuitivní laické práce budou umístěny v originální instalaci kopírující mapu Brna vytvořené architektem Jakubem Kopcem.

