Brno představilo podobu plánovaného družstevního bydlení v Holáskách

Brno, 12. prosince 2021 - Mezonetové byty, předzahrádky i náměstíčko. Přes třicet bytů pro mladé páry a rodiny má vzniknout v lokalitě V Aleji podle projektové dokumentace, kterou na nedávném radničním brífinku představil profesor Petr Pelčák.

„Zadáním pro vybraného projektanta, studio Pelčák a partner architekti, bylo najít rovnováhu mezi potřebou města stavět dostupné byty a snahou městské části o zachování klidného, až vesnického charakteru. Tyto představy jsou vidět i na číslech, se kterými jsme pracovali – zatímco za nás byl plán postavit tam 40 až 50 bytů, městská část navrhovala zhruba polovičku. Výsledný návrh projektantů se třiatřiceti jednotkami považuji za zdařilý balanc, který pracuje s kontextem okolí a nabídne funkční prostory pro život, nezapomínaje na služby, zeleň ani možnosti komunitního setkávání,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Základní myšlenkou projektantů bylo navrhnout „vesnickou či předměstskou ulicovku“ – vytvořili nároží, náměstíčko s autobusovou zastávkou, navazující náves s trávníkem, pěšinou, lavičkami pod korunami stromů před vlastními předzahrádkami domů. Co se bydlení týká, počítá se s převážně třípokojovými mezonetovými byty, těch bude celkem šestnáct. Dále vznikne devět čtyřpokojových bytů, šest třípokojových a dva dvoupokojové. Stavby mají být energeticky šetrné (navrženy jsou jako pasivní domy s vegetačními střechami, rekuperací apod.), prostředí respektuje pravidla modrozelené infrastruktury – dešťová voda se má vsakovat v místě spadu, tedy do zelených střech nebo vsakových trávníků, součástí návrhu je retenční jezírko. Projektanti zohledňovali také společenský rozměr bydlení – přidali komunitní zahrádky, dětské hřiště, místa pro třídění odpadu apod.

Projektanti budou nyní pokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. S realizací se předběžně počítá v letech 2023 a 2024.

„Tato výstavba je jednou z šesti lokalit připravovaných do projektu dostupného družstevního bydlení, který má pomoci zásadně zlepšit dostupnost bydlení v Brně. Na rozdíl od developerské výstavby družstvo bude stavět za nákladové ceny, tedy bez zisku, a úvěr si nebudou brát jednotliví družstevníci, ale družstvo. Předpokládáme, že byty budou zhruba o třetinu levnější než na trhu a dosáhnou na ně i lidé, kteří by jinak v bance úvěr nedostali. V Aleji v Holáskách je nejmenší z připravovaných lokalit, nicméně mám radost, že i její příprava jde rychle dopředu a už dostala svou konkrétní podobu. Shodou okolností včera Zastupitelstvo města Brna schválilo i nové podmínky pro vstup do družstev. Například zvyšujeme věkovou hranici z původních 36 let věku na 45 let. Rovněž podstatně zpřesňujeme příjmové limity v návaznosti na jednotlivé velikosti bytů. Předpokládáme, že na jaře budeme vypisovat výzvu k přihlašování pro zájemce,“ připomněl Jiří Oliva.

Zdroj: Tiskové středisko MMB, vizualizace: Pelčák a partner architekti