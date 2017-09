Vyprodá hvězdná Diana Krall největší brněnskou koncertní halu?

Brno, 15. září 2017 - Jedna z největších hudebních událostí letošního roku je za dveřmi. Kanadská zpěvačka a klavíristka Diana Krall představí 20. září v rámci speciálního koncertu JazzFestu Brno svoje nové album Turn Up The Quiet. Jedná se o jediné vystoupení v Česku v rámci jejího letošního evropského turné. Koncert začíná v 19:30 a hostí jej DRFG Arena.

„Po šestnácti letech míří JazzFestBrno premiérově do tohoto největšího tradičního koncertního prostoru v Brně. Zájem o vstupenky potvrzuje, že jsme zvolili správně. Očekáváme přibližně 4000 diváků,“ říká výkonný ředitel brněnského JazzFestu Vlastimil Trllo. Zároveň dodává, že v prodeji bude i na místě několik desítek vstupenek k sezení na tribunách od 790 Kč a také dostatek lístků na stání na tribunu E za 490 Kč. K dostání budou na hlavní pokladně DRFG Areny na Křídlovické ulici hodinu před začátkem koncertu. V předprodeji jsou ke koupi až do úterý na webu Nejkoncerty.cz a v síti Ticketportal.

Na rozdíl od většiny světových hvězd, které dosud na JazzFestBrno zavítaly, se Diana Krall v Brně dlouho nezdrží. Přijede až v den koncertu z Vídně a hned po koncertu odjíždí do německého Duisburgu. „Všechno je naplánováno na minuty. Proto i divákům doporučujeme přijít s předstihem, aby začátek koncertu nepropásli,“ upozorňuje Trllo. Pořadatelé zatím netuší, zda s Dianou Krall přijede i její neméně slavný manžel Elvis Costello. Když uznávané chicagské rádio WXRT sestavovalo žebříček nejúspěšnějších párů v hudebním světě, zařadilo právě Krall s Costellem na druhé místo, například i před dvojici Beyoncé a Jay-Z. Ostatně právě Costello stál jako spoluautor za několika úspěšnými alby své manželky.

„Diana Krall většinou alespoň část turné pojímá rodinně a absolvuje je nejen s manželem, ale i s jejich dvojčaty, nyní jedenáctiletými syny Dexterem a Frankem. Zda se objeví zrovna v Brně se však dozvíme nejspíš až krátce před koncertem,“ říká umělecký ředitel JazzFestu Vilém Spilka.

Deskou Turn Up The Quiet se pětinásobná držitelka Grammy vrací ke kořenům a k písním z takzvaného Great American Songbook. V písních nechybí oblíbená témata lásky a naděje. Podmanivý zpěvaččin hlas vytváří dojem intimního prostoru. Právě dovedností navodit atmosféru malého jazzového klubu, v němž se vznáší oblaka dýmu, je Krall pověstná. Mnohokrát to dokázala jak ve velkých halách, tak i na samotných nahrávkách. A deska Turn Up The Quiet dokazuje, že ze svého umu nic neztrácí, ba právě naopak.

V brněnské DRFG Areně se Diana Krall představí s jazzovým kvintetem, s nímž již mnohokrát dokázala vykouzlit intimní atmosféru i ve sportovní hale. „DRFG Arenu zvukově i vizuálně výrazně upravíme, a i proto nabídne velmi solidní akustiku pro tento typ koncertu. Interpretace skladeb z „velkého amerického zpěvníku“ je podle mého názoru nejsilnější stránkou Diany Krall a znamená dlouho očekávaný návrat ke kořenům z devadesátých let,“ těší se Spilka.