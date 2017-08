Na Cikánského boxera zamiřte do protiatomového krytu

Brno, 1. září 2017 - V brněnském Atomovém krytu 10-Z bude ve čtvrtek 14. září poprvé mimořádně uvedena hra Cikánský boxer německé autorky Rike Reiniger. V monodramatu odrážejícím životní osud legendy světového boxu Johanna Trollmanna, zvaného Rukeli, který v nacistickém Německu sice narukoval do Wehrmachtu, ale nakonec byl pro svůj romský původ umučen v koncentračním táboře, se představí mladý herec Filip Teller.

„Je to zřejmě poprvé, kdy bude uvedeno divadelní představení v brněnském podzemí. Jsme rádi, že podobná tématika našla své místo v prostorách, které ve stejné době sloužilo k záchraně životů během německé okupace Brna,” říká historik Pavel Paleček, který stojí za zpřístupněním Atomového krytu 10-Z veřejnosti.

Svoji českou premiéru měla inscenace Cikánský boxer v režii Gabriely Ženaté už více než před rokem, kdy ji uvedlo brněnské divadlo Buranteatr ve spolupráci s Muzeem romské kultury a produkční společnosti Trinnno. Od té doby se hra dočkala již více než dvaceti repríz. Uskutečnilo se několik zájezdů po českých i slovenských městech a další jsou naplánované. „Pro mě jako herce je možnost zahrát si hru, jejíž děj se odehrává za druhé světové války, v prostoru, který byl v této době vybudován, velmi inspirativní a obohacující," uvedl Filip Teller.

Trollmann se stal roku 1933 mistrem Německa v polotěžké váze. Titul mu však byl později kvůli jeho romskému původu odebrán. Svůj poslední zápas absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s odbarvenými blond vlasy a napudrovaným obličejem. V roce 1943 byl zavražděn v koncentračním táboře Neuengamme. „Pro nás s Filipem se stala ústředním tématem vina. To, jakým způsobem se vyrovnává člověk se smrtí svého kamaráda, kterou zapříčinil on sám. Nikdo z nás si dost dobře nedovede představit, jaké to v koncentračních táborech bylo. Snažili jsme se tedy aspoň tomuto pocitu přiblížit," doplnila režisérka Gabriela Ženatá. Při přesunu do krytu nebyly nutné žádné významné scénografické úpravy. Výtvarnice Anna Pospíšilová zvolila funkční styl, který v prostoru Atomového krytu 10-Z ještě více upoutá diváky.

Repríza Cikánského boxera je do Atomového krytu 10-Z naplánována na čtvrtek 5. října. Začátky představení vždy ve 20 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Divadle Bolka Polívky na Jakubském náměstí. Kapacita sálu je 90 osob. Inscenace prvního divadelního představení v brněnském podzemí je možná především díky modernizaci vzduchotechniky Atomového krytu 10-Z, kterou právě dokončuje Statutární město Brno. Představení tak bude první z řady kulturních akcí, které plánuje skupina nadšenců, kteří po dekády nepřístupnou brněnskou památku otevřeli vloni široké veřejnosti.

