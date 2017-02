V Brně začíná festival španělských filmů LA PELÍCULA

Brno, 15. února 2017 – Napínavý thriller, pohled do světa argentinských židů, psychologické drama, příběhy z Latinské Ameriky či život v uprchlických táborech na Sahaře - 12. ročník festivalu španělských filmů začíná již ve čtvrtek v brněnském kině Scala. Oblíbená filmová přehlídka nabídne od 16. do 19. února pečlivě umíchaný koktejl španělských snímků všech možných žánrů, okořeněný o zajímavé počiny latinskoamerické kinematografie.

La Película jako vždy nabízí nejzajímavější výběr aktuálních španělských filmů, mezi které patří i snímek STO LET ODPUŠTĚNÍ (Cien años de perdón). Zdánlivě obyčejné přepadení banky se v režii Daniela Calparsora postupně mění v napínavý příběh, do něhož jsou zapleteny i nejvyšší politické kruhy.

Zvláštní programová sekce je věnována snímkům z autonomní oblasti Valencie. Diváci mohou zhlédnout drama MATKA (La madre), které je jedním z výrazných úspěchů španělské kinematografie posledních let, nebo velmi ceněný a především silně autentický snímek WILAYA, který nás zavede do utečeneckého tábora na Sahaře. Do jiné části Afriky, konkrétně do Mosambiku, přenese diváky film KANIMAMBO. Obyvatelé se tu potýkají s následky občanské války, hladem, epidemiemi a my sledujeme životy obyčejných lidí, kteří se v těchto podmínkách stávají hrdiny každodennosti.

V programu nechybí ani filmová tvorba zemí Latinské Ameriky. Za všechny zmiňme irsko-kubánskou koprodukci VIVA, která mimo jiné reprezentovala Irsko v bojích o Oscara, nebo mistrně natočenou komedii KRÁL ČTVRTI ONCE (El rey del Once), ve které poznáme svět argentinských židů. Řadu ocenění a nominaci na španělskou výroční cenu Goya má na svém kontě venezuelsko-mexický film ZDALEKA (Desde allá).

