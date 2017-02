Atlantský rapper OG Maco rozpoutá na Flédě trap rapovou bouři

Brno, 2. února 2017 - Atlantský rapper OG Maco představí 7. února na Flédě svou nekompromisní výpověď o stavu současné americké společnosti. Excentrický trapový tvůrce na sebe poprvé hlasitě upozornil v roce 2014. Jeho razantní singl U Guessed It, který na Youtube během krátké doby překonal hranici 50 miliónů zhlédnutí, zaujal i posluchače mimo rappovou scénu.

Jižanský bouřlivák v současnosti chystá své debutové dlouhohrající album. Novými skladbami chce dokázat i návštěvníkům brněnského vystoupení, že není jen hvězdou jednoho hitu. Domácí scénu budou reprezentovat zástupci labelu BiggBoss: talentovaný brněnský rapper Maniak a stálice DJ Alyaz.

OG Maco prochází klíčovým obdobím své dosavadní hudební dráhy. Po jejím raketovém startu v roce 2014 cítí americký rapper potřebu překročit škatulku, kterou na sebe ušil masivně úspěšným singlem U Guessed It. S nově nabytými zkušenostmi z řady spoluprací a vydaných singlů pracuje sociálně kritický rapper na svém debutovém albu. To ponese název Children of the Rage a po odkladech vyjde na začátku léta.

„OG Maco chce svou novou tvorbou vykročit z vlastního stínu. Jeho aktuální skladby jsou melodičtější a hudebně pestřejší,“ přibližuje dramaturgyně klubu Fléda Marie Butula Cichá a dodává: „Zároveň ale setrvává v roli autentického svědka a kritika soudobé americké společnosti. Podobně jako Kendrick Lamar nebo vrstevník Vince Staples i OG Maco s ohledem na své jižanské kořeny poukazuje na problémy dnešních afroameričanů a složitou situaci tamní mladé generace.“

Jako support OG Maca vystoupí s čerstvým materiálem brněnský bouřlivák Maniak. Jeho mixtape Ach Ano II: Děti z Ballerbynu patří k tomu nejzajímavějšímu, co podzimní sezóna 2016 přinesla tuzemské hudební scéně. O afterparty se postará jeho kolega z labelu BiggBoss DJ Alyaz, zakladatel vlastního labelu Sapyens, v němž propojuje tuzemskou a zahraniční muziku novými projekty, rád mixuje styly jako grime, bass music nebo uk garage.