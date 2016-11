The Qemists to v sobotu rozpálí na Flédě

Brno, 10. listopadu 2016 - Ostré kytarové riffy, živé bubny, masivní samply a zdánlivě nekonečná zásoba nakažlivé energie – to jsou hlavní přísady brightonského uragánu The Qemists, který se o víkendu prožene Českou republikou. V sobotu 12. října rozjedou živelnou party v brněnské Flédě.

The Qemists do našich končin míří pod hlavičkou ROCK FOR PEOPLE PRESENTS poté, co letos v létě svojí energickou show uchvátili návštěvníky festivalu Rock for People v Hradci Králové.

Základem kouzelné formule The Qemists je živelný mix drum'n'bassu, dubstepu a rocku. V minulosti například spolupracovali s Enter Shikari na hitu Take It Back, se kterými se letos vydali na tour, a to již podruhé. Na začátku března vydali nové, v pořadí třetí, studiové album Warrior Sound, a to po 6 letech od předchozí úspěšné desky Spirit in the System.