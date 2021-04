Brno dostane skoro 40 milionů na záchranu Arnoldovy vily

Brno, 14. dubna 2021 - Vaše žádost o grant je schválena, stojí v dopise adresovaném Muzeu města Brna, které má ve správě Arnoldovu vilu. Už je tedy jisté, že na její rekonstrukci získá z Fondů EHP a Norska dotaci v maximální výši 38,5 milionu korun. Vyčerpat ji musí do tří let.

„Záchrana Arnoldovy vily coby architektonické památky a vybudování Centra dialogu v jejích útrobách se z vizí a projektů blíží k realizaci. Celkově si vyžádá náklady zhruba 120 milionů korun, získaná dotace pokryje asi třetinu. Nad rámec tohoto projektu chce Muzeum města Brna revitalizovat také zahradu kolem vily a zpřístupnit část vnitrobloku mezi ulicemi Drobného a Černopolní veřejnosti v podobě parku. Na obnovu zahrady město plánuje požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, jehož výzva má být vyhlášena někdy na podzim,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V plánu je také zahradu propojit se sousední zahradou vily Löw-Beer, která je už od loňského roku díky turniketu průchozí do zahrady vily Tugendhat. „Právě za tím účelem nás Muzeum města Brna požádalo o svěření pozemku ležícího mezi zahradami, což jsme dnes doporučili schválit zastupitelům. Projekt na revitalizaci zahrady by tak obsáhl celé území a zahrnul by i zmíněné propojení zahrad. Vznikl by tak nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Byl by to další krok k posílení komunitního charakteru místa, kde se lidé budou potkávat, kam si zajdou na kávu, na procházku, u toho navštíví výstavu, zúčastní se diskuze nebo si vyslechnou přednášku či koncert,“ popsal 2. náměstek Tomáš Koláčný.

Aktuálně získaná dotace se ale týká samotné záchrany vily a vybudování Centra dialogu sloužícího jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Do nové instituce se bude soustředit výstavní, vzdělávací, badatelská, volnočasová a komunitní činnost, v plánu je umístit sem stálou expozici o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda a také infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování zdejší architektury. Přestěhovat by se sem mělo i Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.

Srdcem vily bude multifunkční sál pro různé aktivity určené pro veřejnost, dále se počítá s prostory pro workshopy a sympozia, s co-workingovými kancelářemi pro kurátory výstav a organizátory akcí nebo s kavárnou. „Chceme, aby z vily nevzniklo statické muzeum, ale naopak živé, dynamické místo vybízející k aktivitě, ke komunikaci; ne nadarmo získal projekt název Centrum dialogu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer. „Chtěl bych celý projekt ve spolupráci s Muzeem města Brna postupně představovat veřejnosti, nyní to však podmínky moc neumožňují. Vhodným momentem by mohl být podzimní Den architektury, kdy bychom rádi uspořádali například odborné přednášky či vytvořili instalaci v zahradách mezi vilami Tugendhat, Löw-Beer a právě Arnoldovou vilou, k jejichž propojení právě díky projektu do budoucna dojde,“ naznačil plány Marek Fišer.

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Vilu má ve správě Muzeum města Brna, příspěvková organizace města.