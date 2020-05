Město poskytne pozemky na výstavbu Dokumentačního centra holokaustu

Brno, 12. května 2020 - Dokumentační centrum holokaustu na Moravě má být trvalou připomínkou nejtemnějšího období židovských dějin. Brněnští zastupitelé schválili Memorandum o spolupráci mezi městem a Nadačním fondem pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě.

Cílem projektu je nejen připomínka holokaustu, ale také vytvoření plastického obrazu celé historie židovské přítomnosti na Moravě, která se datuje od poloviny 13. století. Iniciátorem projektu je pan Martin Reiner, předseda Nadačního fondu pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě, který se obrátil na vedení města s návrhem vybudování tohoto centra.

„Město Brno se v Memorandu o spolupráci zavazuje poskytnout části pozemku p. č. 273/1 a pozemku p. č. 273/7 při ulici Benešova formou práva stavby, a to bezúplatně na dobu deseti let po předložení projektové dokumentace záměru a na dalších 99 let v případě, že bude záměr v této době realizován,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Uvedené pozemky se nacházejí v oblasti spojené s historickou přítomností Židů v Brně; jen pár stovek metrů od jediné stávající brněnské synagogy na Skořepce i od místa, kde stávala Velká synagoga. Stejně daleko je i místo první synagogy na místě dnešního kostela sv. Máří Magdaleny. Umístění centra je v souladu s platným územním plánem, kde je předmětná plocha dlouhodobě vyhrazena pro veřejnou vybavenost.

„Smyslem projektu je také zbudovat reprezentativní budovu, jejímž autorem bude některý z předních světových architektů. Ambiciózní ideou projektu tedy je spojit společensky závažný obsah s mimořádnou, nevšední formou. Nadační fond má za úkol získat finanční prostředky na realizaci stavby,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Dokumentační centrum má být živým organismem obsahujícím knihovnu s badatelnou, přednáškový a promítací sál s kapacitou 100–120 lidí, vzdělávací centrum pro děti, galerijní prostor pro dočasné výstavy, kavárnu a potřebné zázemí. Samotná muzejní část bude zpracována moderní formou interaktivní a multižánrové expozice za použití audio-vizuálních médií, s bohatým využitím sbírkových předmětů.

Součástí stavby Dokumentačního centra bude objekt podzemního parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst.