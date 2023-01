Brno se stalo partnerem Schindlerovy archy v Brněnci

Brno, 12. ledna 2023 - Město Brno se stalo partnerem projektu Schindlerova archa v Brněnci. Vznikající muzeum a památník holokaustu bude připomínat odkaz Oskara Schindlera a zachráněných Židů přímo v areálu bývalé textilní továrny, která před druhou světovou válkou patřila rodině Löw-Beer. Partnerství schválili brněnští radní.

Významná židovská rodina Löw-Beer se do historie Brna nesmazatelně zapsala díky textilnímu průmyslu i architektonicky významným vilám. Nyní začne další kapitola příběhu mezi městem a touto rodinou, která měla velký vliv na jeho obraz. „Pan Daniel Löw-Beer si vytyčil ušlechtilý a důležitý cíl – zrekonstruovat a vnést život do bývalé továrny své rodiny v Brněnci nedaleko Letovic. Jsem velmi ráda, že i za Brno můžeme tomuto projektu pomoci. Partnerství města s nadací Arks Foundation bude uváděno na žádostech o evropskou podporu, kdy je důležité každé zaštítění a spolupráce,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Již nyní také začíná spolupráce s Muzeem města Brna při přípravě rekonstrukce a využití archivu v samotné budoucí expozici muzea a památníku holokaustu. To bude vyprávět příběh Oskara Schindlera a téměř 1200 Židů, které se mu podařilo zachránit z krakovského ghetta.“

Přestavba původních budov, které jsou nyní ve špatném stavu, zachrání stávající brownfield. Textilní továrnu otevřela rodina Löw-Beer na začátku 19. století a až do roku 1938 v ní vznikala mykaná příze. Během 2. sv. války zde byla zřízena pobočka tábora Gross-Rosen, v níž Oskar Schindler zachránil téměř 1200 Židů, které zaměstnával v továrně v krakovském ghettu. Po roce 1945 byla společnosti A. a J. Löw-Beer zavedena národní správa. V roce 1948 byla továrna znárodněna. Po roce 1989 vznikla akciová společnost VITKA Brněnec a. s., následně byla textilní výroba v roce 2009 ukončena. Celý areál byl v roce 2016 prohlášen za kulturní památku.

