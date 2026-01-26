Úřad práce spouští projekty Vzdělávání pro firmy a DIGIkurzy
Brno, 9. července 2026 – Rychlý rozvoj digitálních technologií, automatizace a využívání umělé inteligence proměňuje český trh práce nebývalým tempem. Zaměstnavatelé stále častěji hledají pracovníky s novými dovednostmi, zatímco část pracovní síly se potýká s nedostatkem potřebné kvalifikace. Na rostoucí potřebu vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí proto reaguje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR spuštěním dvou nových projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) – Vzdělávání pro firmy a DIGIkurzy.
Nedostatek pracovníků s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi představuje jednu z největších bariér dalšího rozvoje firem. Jedním z řešení je právě systematické vzdělávání zaměstnanců i podpora lidí, kteří si potřebují doplnit nebo rozšířit své kompetence pro uplatnění na trhu práce.
„V posledních letech roste význam dovedností, adaptability a celoživotního vzdělávání. Potvrzují to i data z našeho posledního šetření mezi zaměstnavateli – více než tři čtvrtiny z nich plánují v následujících dvou letech investovat do vzdělávání svých zaměstnanců. A právě aktuálně spouštěné projekty představují jeden z nástrojů, jejichž prostřednictvím Úřad práce ČR dlouhodobě podporuje rozvoj kompetencí lidí a pomáhá tak reagovat na aktuální potřeby trhu práce,“ říká Roman Chlopčík, generální ředitel Úřadu práce ČR.
„Zaměstnavatelům projekty pomohou zajistit kvalifikované pracovníky a posílit jejich konkurenceschopnost, zatímco jednotlivcům nabídnou možnost získat dovednosti potřebné pro úspěšné uplatnění v době rychlých technologických změn,“ doplňuje.
Vzdělávání pro firmy: podpora rozvoje zaměstnanců i OSVČ
Nový projekt Vzdělávání pro firmy navazuje na úspěšný projekt NPO – DIGI pro firmy, který byl zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí. Nově se však podpora rozšiřuje i na další oblasti vzdělávání.
Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek nejen na kurzy digitálních dovedností a kompetencí pro Průmysl 4.0, ale také na vzdělávání v technických oborech nebo na výuku českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí. Do projektu se mohou zapojit rovněž osoby samostatně výdělečně činné.
Minimální rozsah vzdělávání činí 50 hodin. Příspěvek je poskytován jak na samotné vzdělávání, tak na náhradu mzdy za dobu účasti zaměstnance na vzdělávacích aktivitách. Na vzdělávání jednoho zaměstnance může stát přispět více než 38 tisíc korun při podpoře až 80 hodin vzdělávání. U zaměstnanců starších 50 let lze podpořit až 100 hodin vzdělávání, a příspěvek tak může dosáhnout téměř 48 tisíc korun.
DIGIkurzy usnadní rozvoj digitálních kompetencí
Druhým novým projektem jsou DIGIkurzy, které navazují na dosavadní podporu rozvoje digitálních dovedností a reagují na rostoucí poptávku po digitálně gramotných pracovnících napříč obory. O příspěvek mohou žádat uchazeči a zájemci o zaměstnání vedení v evidenci Úřadu práce ČR. Díky projektu získají nebo budou moci rozvíjet kompetence potřebné pro současný pracovní trh.
Od července 2026 mohou vzdělavatelé začít vkládat své kurzy do Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Po schválení Úřadem práce ČR budou kurzy postupně zveřejňovány na portálu Jsem v kurzu, kde se budou moci zájemci přihlašovat.
Nová pravidla kladou větší důraz na kvalitu a efektivitu vzdělávání. Kurzy budou muset mít minimální délku 50 hodin, vzdělavatelé budou povinni zveřejnit videoukázku kurzu a maximální výše příspěvku pro účastníka bude činit 35 tisíc korun během tří po sobě jdoucích kalendářních let. Nízkopříjmovým skupinám pak (během podzimu) bude moci Úřad práce ČR uhradit až 100 % ceny kurzu.
Podrobné informace o projektech, podmínkách podpory a možnostech podání žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Foto: ideogram.ai
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