Češi hledají víc než jen vysoký plat. Mladí chtějí flexibilitu, starší zase jistotu
Brno, 11. června 2026 – Priority českých zaměstnanců se mění. Zatímco ještě před několika lety dominovala při výběru zaměstnavatele výše mzdy, dnes uchazeči stále více zohledňují firemní kulturu, stabilitu společnosti, pracovní prostředí nebo možnost flexibility. Významné rozdíly jsou patrné mezi mladší a starší generací.
Podle zkušeností personalistů považuje atraktivní mzdu a benefity za klíčový faktor při výběru zaměstnavatele přes 60 procent Čechů, pro stejný počet zaměstnanců je podstatná příjemná pracovní atmosféra. Stále větší množství lidí zohledňuje při hledání nové práce i finanční stabilitu firmy. „Lidé dnes nehledají pouze dobře placenou práci. Chtějí pracovat ve firmách, které mají jasné hodnoty, férové vedení a zdravou firemní kulturu. Zásadní změnu do zaměstnaneckých priorit přináší nástup mladé generace na pracovní trh,“ popsala Olga Hyklová, majitelka personální agentury Advantage Consulting.
Přibližně 60 procent příslušníků generace Z uvádí, že je ochotno ze zaměstnání odejít, pokud pracovní prostředí neodpovídá jejich hodnotám. „Generace Z přináší výrazné proměny zaměstnaneckých očekávání. Zásadní je pro ně smysluplnost práce, flexibilní pracovní doba, otevřená komunikace, duševní pohoda a diverzita. Firmy proto stále častěji investují do budování pozitivní firemní kultury, interní komunikace, wellbeingu nebo podpory work-life balance,“ vyjmenovala Gabriela Hansliková, ředitelka personální agentury Advantage Consulting.
Naopak starší zaměstnanci při výběru zaměstnavatele více oceňují stabilitu společnosti, jistotu příjmu a dlouhodobé benefity. Významnou roli hraje také historie firmy, její reputace a důvěryhodnost na trhu. „Průzkumy ukazují, že starší pracovníci zůstávají zaměstnavatelům výrazně loajálnější než mladší generace a pracovní změny realizují méně často. Rozdíly jsou patrné i v preferovaných benefitech. Zatímco mladší zaměstnanci očekávají flexibilní benefity, podporu duševního zdraví nebo možnost osobního rozvoje, starší generace více oceňuje příspěvky na pojištění, vzdělávání či zdravotní péči,“ uvedla Gabriela Hansliková.
Starší i mladší generace zaměstnanců mají jedno společné – kvalitní firemní kultura je pro ně zásadní bez ohledu na věk či pracovní zkušenosti. Ta dnes představuje jednu z největších konkurenčních výhod zaměstnavatelů. „Zaměstnanci dnes očekávají otevřenou komunikaci, férový přístup, respekt, dobré vztahy na pracovišti i podporu ze strany vedení. Pozitivní pracovní prostředí pomáhá nejen s náborem nových lidí, ale také se snižováním fluktuace a zvyšováním výkonnosti zaměstnanců,“ upozornila Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.
Lidé dnes také při výběru zaměstnavatele víc zvažují, zda jim firma nabídne dlouhodobé zázemí. „Stabilita zaměstnavatele se po období vysoké inflace, ekonomické nejistoty a změn na pracovním trhu stává pro mnoho Čechů jedním z klíčových kritérií při rozhodování o nové práci. Zaměstnance zajímá, zda je firma finančně zdravá, má dlouhodobou perspektivu a dokáže nabídnout bezpečné pracovní prostředí i v období ekonomické nejistoty. Důležitou roli hraje reputace společnosti, její historie nebo schopnost udržet zaměstnance i v náročnějších obdobích,“ vyjmenovala Olga Hyklová.
Stále důležitějším faktorem při výběru zaměstnavatele se stává možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání. Zaměstnanci hledají firmy, které podporují rozvoj jejich dovedností a nabízejí dlouhodobou kariérní perspektivu. „Zaměstnanci chtějí mít jistotu, že se budou moci profesně posouvat, získávat nové zkušenosti a rozvíjet své dovednosti. Významnou roli hraje i styl vedení firmy – zaměstnanci preferují otevřené manažery, pravidelnou zpětnou vazbu a transparentní komunikaci. Právě možnost osobního rozvoje a kvalitní leadership dnes často rozhodují o tom, zda kandidát pracovní nabídku přijme,“ uzavřela Olga Hyklová.
Foto: ideogram.ai
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