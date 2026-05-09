Brněnská Ajala si veze medaile z nejprestižnější čokoládové soutěže

Brno, 15. května 2026 – Brněnská čokoládovna Ajala potvrdila, že patří mezi světovou čokoládovou elitu. Na prestižním festivalu bean-to-bar čokolád Showcolat v Bordeaux byly vyhlášeny výsledky European, Middle Eastern and African Bean-to-Bar Competition 2026. Ajala si z Francie odváží rekordních pět ocenění, čímž definitivně stvrdila svou pozici mezi úzkou světovou špičkou co se týče kvality.

ajala filip teply

Šampion, který nestárne
Mezi největší hvězdy letošního ročníku patří stříbrná čokoláda Květy a pomeranče. Tato tabulka kombinující výtažek z divokého pomeranče a sušené luční květy sbírá medaile pravidelně už od roku 2018. Letos poprvé navíc získala zvláštní ocenění grand jury za inovaci, kreativitu nebo netradiční přístup v čokoládě.

„Květy a pomeranče jsou naše srdcovka a stálice, která už osm let sbírá medaile i přízeň zákazníků. Je to nejlepší důkaz naší filozofie: nevyvíjíme žádné speciální ‚soutěžní‘ šarže. To, co si u nás zákazníci běžně kupují, je úplně stejná čokoláda, která teď nadchla porotu v Bordeaux. Fascinuje mě ta symbióza – ukazuje se, že naši zákazníci mají stejně vytříbený vkus jako ti nejuznávanější světoví experti,“ říká zakladatel Ajaly Filip Teplý.

Kromě ní si medalie odnesly ještě 4 tabulky:

  • Rustikální (Stříbro): Pro milovníky toho, když to „křupe”. Čokoláda s neobvyklou strukturou, kde krystalky panely, sušené třtinové šťávy, nejsou dokonale zamleté a čokoláda tak má hrubší strukturu a chuti se propojují až na jazyku. Jedná se o recepturu, která vychází z původního zpracování čokolád, můžete tak ochutnat to, jak se čokoláda zpracovávala v 15. století.
  • Nikaragua (Stříbro): Single origin tmavá čokoláda. Nic než špičkové kakaové boby a panela. V této kategorii se pozná, kdo si nejen umí vybrat suroviny, ale i je správně zpracovat.
  • Tanzanie a Belize (Bronz): Důkaz, že single origin čokolády Ajala prostě umí.

ICA 2026 winners

Pro Ajalu není letošní úspěch náhodou, ale potvrzením dlouhodobé kvality. První velký mezinárodní průlom přišel v roce 2016, kdy jejich klasická tmavá čokoláda získala 2. místo v evropském kole. Následovaly další medaile v letech 2018 i 2022. Loni pak manufaktura zazářila v další prestižní soutěži Great Taste Awards, kde získala hned čtyři ocenění, včetně dvou hvězd pro čokoládu s boby z Tanzanie. Aktuálních pět medailí z Bordeaux tak představuje dosud nejúspěšnější vystoupení Ajaly na světové scéně.

Foto: archiv Ajala


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...