Brněnská Ajala si veze medaile z nejprestižnější čokoládové soutěže
Brno, 15. května 2026 – Brněnská čokoládovna Ajala potvrdila, že patří mezi světovou čokoládovou elitu. Na prestižním festivalu bean-to-bar čokolád Showcolat v Bordeaux byly vyhlášeny výsledky European, Middle Eastern and African Bean-to-Bar Competition 2026. Ajala si z Francie odváží rekordních pět ocenění, čímž definitivně stvrdila svou pozici mezi úzkou světovou špičkou co se týče kvality.
Šampion, který nestárne
Mezi největší hvězdy letošního ročníku patří stříbrná čokoláda Květy a pomeranče. Tato tabulka kombinující výtažek z divokého pomeranče a sušené luční květy sbírá medaile pravidelně už od roku 2018. Letos poprvé navíc získala zvláštní ocenění grand jury za inovaci, kreativitu nebo netradiční přístup v čokoládě.
„Květy a pomeranče jsou naše srdcovka a stálice, která už osm let sbírá medaile i přízeň zákazníků. Je to nejlepší důkaz naší filozofie: nevyvíjíme žádné speciální ‚soutěžní‘ šarže. To, co si u nás zákazníci běžně kupují, je úplně stejná čokoláda, která teď nadchla porotu v Bordeaux. Fascinuje mě ta symbióza – ukazuje se, že naši zákazníci mají stejně vytříbený vkus jako ti nejuznávanější světoví experti,“ říká zakladatel Ajaly Filip Teplý.
Kromě ní si medalie odnesly ještě 4 tabulky:
- Rustikální (Stříbro): Pro milovníky toho, když to „křupe”. Čokoláda s neobvyklou strukturou, kde krystalky panely, sušené třtinové šťávy, nejsou dokonale zamleté a čokoláda tak má hrubší strukturu a chuti se propojují až na jazyku. Jedná se o recepturu, která vychází z původního zpracování čokolád, můžete tak ochutnat to, jak se čokoláda zpracovávala v 15. století.
- Nikaragua (Stříbro): Single origin tmavá čokoláda. Nic než špičkové kakaové boby a panela. V této kategorii se pozná, kdo si nejen umí vybrat suroviny, ale i je správně zpracovat.
- Tanzanie a Belize (Bronz): Důkaz, že single origin čokolády Ajala prostě umí.
Pro Ajalu není letošní úspěch náhodou, ale potvrzením dlouhodobé kvality. První velký mezinárodní průlom přišel v roce 2016, kdy jejich klasická tmavá čokoláda získala 2. místo v evropském kole. Následovaly další medaile v letech 2018 i 2022. Loni pak manufaktura zazářila v další prestižní soutěži Great Taste Awards, kde získala hned čtyři ocenění, včetně dvou hvězd pro čokoládu s boby z Tanzanie. Aktuálních pět medailí z Bordeaux tak představuje dosud nejúspěšnější vystoupení Ajaly na světové scéně.
Foto: archiv Ajala
