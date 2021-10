Gourmet Brno opět ukazuje nejlepší brněnské bary, restaurace či kavárny

Brno, 25. října 2021 – Moravská metropole není jen místem pamětihodností, ale stala se destinací vyhledávanou pro neobvyklé gurmánské zážitky. Tento trend již pátým rokem sleduje projekt Gourmet Brno, organizovaný TIC BRNO. Po roční pauze znovu představuje to nejlepší, co na brněnské gastro scéně najdete. Druhým rokem se do projektu zapojila i jižní Morava.

Slavnostní vyhlášení nového ročníku, kde se představili ti nejzajímavější hráči brněnské i jihomoravské scény, proběhlo ve čtvrtek 21. října. „Kvůli pandemii covid-19 jsme loňský ročník pojali hlavně jako podporu místní gastronomie, vznikla série podcastů, orientovali jsme se na online prostředí a podporu aktuálních aktivit jednotlivých podniků. Letos jsme se však vrátili k původnímu konceptu,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. „Gourmet Brno je unikátní nekomerční projekt, který je v rámci České republiky zcela ojedinělý. Nejde nám o to sestavovat žebříček, ale propagovat všechny skvělé podniky a koncepty, které v Brně máme a které šíří slávu města dál,” dodává Janulíková.

Výběr podniků je dvoukolový. Nejprve byla 21 brněnskými patrioty nominována zařízení, kde se podle nich dobře jí a pije a to celkem v 8 kategoriích: restaurace, bistra, kavárny, cukrárny, vinárny, pivnice, bary a „fine dining”. Opakující se jména postoupila do finále, kde je vyhodnotily tříčlenné poroty složené z nezávislých hodnotitelů z řad odborníků, novinářů nebo influencerů z Česka. Do užšího výběru podniků byly zařazeny v každé kategorii ty podniky, které v celkovém hodnocení dosáhly nad 70 procent.

K projektu TIC BRNO se v roce 2019 přidala také Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, takže se projekt rozšířil do celého kraje. V letošním roce se do užšího výběru dostalo 46 brněnských a 38 jihomoravských gastronomických zařízení.

Gourmet Brno není soutěž, ale výběr toho nejlepšího. V tištěném průvodci, který bude k dostání zdarma v informačních centrech i dalších místech, jsou tedy podniky v dané kategorii řazeny abecedně a zvýrazněno je vždy jen první místo. Podobně je tomu také na webu gourmetbrno.cz. V tištěné i online verzi jsou všechny informace dostupné v české, anglické i německé mutaci.

GOURMET BRNO 2021

Fine Dining Brno:

Grandezza restaurant

Kohout NA VÍNĚ - vítěz kategorie

Vittorio restaurant

Restaurace Brno:

Castellana Trattoria

Element Restaurant & Bar - vítěz kategorie

Jean Paul´s Restaurant

Restaurace a klub Šelepka

Singha Thai Restaurant

Bistra Brno:

Atelier Bar & Bistro - vítěz kategorie

Bistro Bastardo

Bistro Franz

Forky´s respect for life

Ramen Brno

SKØG

Soul Bistro

Cukrárny Brno:

BUKOVSKÝ café cukrářství - vítěz kategorie

Cukrářství Martinák

Cupcakekárna

Komár kafe

SORRY - pečeme jinak

Kavárny Brno:

Buchta B

Cafe Mitte

Café Momenta

Café Placzek

Industra Coffee

Kafe Friedrich - vítěz kategorie

Milady kaffee

MONOGRAM Espresso Bar

Punkt.

Rebelbean Vlněna

Vinárny Brno:

justWine bar & shop

KLÁRABÁRA WINECAFÉ

Vicino DiVino - vítěz kategorie

Vinná galerie

Pivnice Brno:

Lokál U Caipla - vítěz kategorie

Ochutnávková pivnice

Pivnice Pegas

Pivnice U Tekutého chleba

Pub U Dvou přátel

The Erin´s Flag Irish Pub

Výčep Na stojáka Jakubák

Bary Brno:

Bar, který neexistuje

Slast

Super Panda Circus

Whiskey Bar, který neexistuje - vítěz kategorie

4pokoje

