Slavnosti moře na Kraví hoře budou největší mořskou grilovačkou v ČR!

Brno, 11. června 2018 – Předposlední červnový víkend zaplaví Kraví horu rybí speciality od předních kuchařů brněnských restaurací. Návštěvníci mohou opět čekat největší grilování mořských ryb a darů moře v České republice. Na své si přijdou dospělí i děti.

Během víkendu 23. a 24. června potěší milovníky mořských specialit další velkolepé grilování na Kraví hoře. Stejně jako v předchozích letech se návštěvníkům představí Bistro Ocean48 s dalšími předními brněnskými i mimobrněnskými restauracemi jako je například TEFITI, Taverna, Kaizen, Konoha, Správné místo, Hotel Žabčice nebo Signature, specializujícími se na mořské rybí speciality a dary moře.

Již nyní můžeme prozradit, že se můžete těšit například naGrilovaný filet lososa na hoblinách ze sudu Jacka Danielse s listovým špenátem a parmazánem, Burger z kalamár a tresky s kapary, Grilovaného tuňáka s jemně pikantním korejským chilli dresinkem a jasmínovou rýží, Grilované kalamáry plněné špenátovou fáší podávané na ledovém salátku s cream fresh dipem nebo na Mahi mahi s perilou a pomerančem, grilovanou v banánovém listě s jasmínovou rýží.

Akce Slavnosti moře svým pojetím zcela vybočuje ostatním gastronomickým festivalům, kdy kromě kvalitního exotického jídla, bohaté nabídky moravských vín, kávy a dalších pochutin, nabídne svým návštěvníkům opravdovou přímořskou atmosféru za doprovodu latinských rytmů, a to vše bez vstupného. „Bohatý doprovodný program okoření filetářská show tropických a severských ryb pod taktovkou zkušených filetmasterů Ocean48 a celá řada workshopů na téma udržitelný rybolov nebo chov lososa. Na letošní akci dále oslavíme novou exkluzivní leteckou linku čerstvých mořských ryb ze sultanátu Omán!“ doplňuje jednatel společnosti Martin Baráček.

Na Slavnostech moře nebude chybět ani ústřicový bar a pestrá nabídka nápojů – od italského Prosecca či Aperolu přes moravská vína nebo kvalitní kávu doplněnou zmrzlinou ve sladkém koutku. Letošní novinkou je program zaměřený na nejmenší návštěvníky, který nabídnou spolupracující společnosti Bruno Family Park, Decathlon a Starez sport. Pro návštěvníky je připraven fotokoutek ve spolupráci se spolkem We love to help a spousta dalších soutěží, hlavní cenou víkendu je přednabitá karta v hodnotě 10 000Kč! Pokud Vám bude velké teplo, můžete se ochladit v blízkém bazéně koupaliště Kraví hora.

Placení na celé akci probíhá pomocí čipových karet, které je možné pořídit ve všech provozech Ocean48 a v samotném místě konání (cena 20Kč). Karty lze dobít kdykoli v uvedeném období před akcí. Přímo na akci je možné nabití platební kartou i hotovostí, z kapacitních důvodů však pořadatelé doporučují tak učinit již předem. Ceny jednotlivých jídel se budou pohybovat okolo130 korun, všechny pokrmy bude možno si nechat zabalit s sebou. Jako památku na příjemně strávený den si můžete odnést různé reklamní předměty, které jsou novinkou letošního ročníku.

Návštěvníci se nemusí bát, že by se z důvodu omezení dopravy na ulici Údolní nedostali na Slavnosti moře. „Bude připravena náhradní doprava, která návštěvníky, co nejpohodlněji a nejrychleji, dopraví na akci,“ doplnil Martin Baráček.