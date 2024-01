K2 míří do vyšších pater

Brno, 24. ledna 2024 - Společnost K2 plánuje v nejbližších měsících zdvojnásobit počet svých pracovníků na pobočce v Brně, a proto se nevyhne malému stěhování. Proč malému? Protože půjde jen o rozšíření prostor v rámci budovy a K2 přitom zamíří do vyšších pater AZ Toweru. Zamíří přitom do dvaadvacátého, tedy nejvyššího patra, které je v nejvyšší budově Česka dostupné kancelářím. IT specialisté, konzultanti a vývojáři K2 tak budou mít jedinečný výhled.

Společnost K2, která začínala s podnikáním už v roce 1991 v Ostravě, je významným výrobcem a dodavatelem v oblasti ERP a informačních systémů. Dlouhodobě se soustředí zejména na oblasti velkoobchodu, výroby a e-commerce. V roce 2022, i díky koupi 50% podílu ve společnosti U&SLUNO, poprvé překročila hranici obratu ve výši 600 milionů a EBITDA ve výši 105 milionů korun.



AZ Tower

Odvážné plány má i s brněnskou pobočkou, která je druhou největší po centrále společnosti v Ostravě-Přívoze. „V Brně máme už roky velmi stabilní týmy, které pod vedením Martina Běhůnka nebo Petra Figury rostou rychleji, než jsme očekávali. V posledních měsících už desáté patro AZ Toweru připomínalo spíše úl než kancelář. Proto jsme využili možnosti přestěhovat část týmu do 22. patra a uvolnit si prostory pro příchod nových kolegů, které plánujeme přijímat,“ říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva společnosti K2.



Přípravy nových kanceláří K2 ve 22. patře budovy AZ Tower v Brně.

Brno je pro K2 strategickou destinací i proto, že podstatnou část klientů má také na Slovensku. Právě do moravské metropole proto obvykle směřuje svá hlavní setkání s klienty. Každý rok v listopadu hostí brněnské divadlo Reduta více než tři stovky majitelů a ředitelů firem na výroční konferenci K2 STATUS. V průběhu května loňského roku pro změnu byla v prostorách SONO Centra více než stovka zástupců IT komunity na každoroční Idea Factory.

„Stále chceme růst organicky, nejen formou akvizic, jakou byl loňský nákup části U&SLUNO. V obou případech je pro nás naprosto klíčové, abychom si zachovali svou tvář a identitu. V tomto ohledu si právě v Brně dokážu představit největší potenciál k růstu, protože tu máme dlouholeté zázemí a zároveň silná tradice v oblasti engineeringu a IT, odkud čerpáme podstatnou část svých zaměstnanců,“ uzavírá Petr Schaffartzik.