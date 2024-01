Brno chce odkoupit podíl v Brněnských vodárnách a kanalizacích

Brno, 22. ledna 2024 - Město pokračuje v jednáních o odkupu podílu společnosti SUEZ International S.A.S. v Brněnských vodárnách a kanalizacích. Chce mít plnou kontrolu nad správou, provozem i rozvojem vodohospodářské infrastruktury. Radní vzali na vědomí informace o aktuálním stavu, o možnostech dalšího postupu i o strategickém infrastrukturním projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice“. Materiály se budou následně projednávat na nejbližším jednání zastupitelstva města Brna.

Město Brno je vlastníkem majoritní části vodohospodářské infrastruktury nacházející se na svém území s tím, že systém vodovodů a kanalizací spravuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jejímiž akcionáři jsou mimo jiné město Brno a společnost SUEZ International S.A.S.

„Vzhledem k tomu, že smlouva mezi městem a vodárnami na provoz vodohospodářské infrastruktury končí 31. 12. 2025, zabýváme se intenzivně tím, jak zajistit v budoucnu její správu, provoz i rozvoj co nejefektivněji. Na základě analýz a zatím uskutečněných jednání se jeví pro město Brno jako nejvhodnější varianta odkupu podílu v Brněnských vodárnách a kanalizacích. O tomto záměru jsme vedení společnosti SUEZ International informovali,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a uvedla nejdůležitější důvody pro tento postoj: „Město získá lepší možnost regulovat výši vodného a stočného, bude mít k dispozici dividendy v plné výši, nebo naopak ponecháme výnosy vodárnám za účelem dalších investic, například do čistírny odpadních vod v Modřicích. I nadále budeme činit veškeré kroky pro to, aby měli Brněné ty nejkvalitnější služby za co nejlepších podmínek a abychom i nadále udrželi nízkou cenu vodného a stočného, která je jedna z nejnižších v republice.“

Radní dnes projednávali i konkrétní projekt, jehož cílem je modernizace čistírny odpadních vod v Modřicích, a to výstavbou nových objektů kalového hospodářství na volných plochách areálu. „Projekt má být financován z bankovních úvěrů ve výši cca 3,4 mld. Kč a doplňkově prostřednictvím investiční dotace z Operačního programu životní prostředí. Při vyjednávání o podmínkách poskytnutí úvěrů se však jako velmi významná ukázala otázka postavení Brněnských vodáren a kanalizací ve vztahu k provozování vodohospodářské infrastruktury města Brna po roce 2025. Pokud se nám podaří podíl vykoupit, bylo by to ideální řešení,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage