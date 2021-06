Brno zrekonstruuje kanalizaci i vodovod na Kalvodově a Mlýnském nábřeží

Brno, 10. června 2021 - Projekty rekonstrukce vodovodu na Mlýnském nábřeží a Kalvodově, kde se přidá i oprava kanalizace, už mají vybrané zhotovitele. Obě stavební akce by měly začít ještě letos. Město podle odhadů vyjdou na 2,7 milionu korun v případě prací na Mlýnském nábřeží a 37,1 milionu korun u Kalvodovy.

Vodovodní řad se bude na Mlýnském nábřeží rekonstruovat v úseku od křižovatky s Fryčajovou po křižovatku s Kmochovou. „Dělníci opraví 78,2 metru vodovodu a také přípojku. Cílem prací, které zasáhnou do komunikace, je zlepšení nevyhovujícího stavu vodovodní sítě v této lokalitě. Lidé by se tak měli dočkat řádného zásobování pitnou vodou bez častých poruch. Předpokládáme, že práce by mohly začít letos v červenci, na dokončení má pak zhotovitel 84 dní,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Práce bude mít na starosti společnost Dopravní stavby Brno, která předložila nejvýhodnější nabídkovou cenu 2,7 milionu korun bez DPH.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace čeká i ulici Kalvodovu v úseku od Hroznové po Preslovu. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka sdružení firem Firesta a Dopravní stavby Brno s cenou 37,1 milionu korun bez DPH. „V lokalitě je kanalizace z roku 1937 a ze stejného roku pochází také vodovod. Po opravě počítáme s obnovením vozovky včetně zajištění odvodnění pomocí nových vpustí. Nové budou také chodníky. Rekonstrukce je nutná, protože kanalizace a vodovod v oblasti nejsou v dobrém stavu a neodpovídá ani jejich kapacita,“ doplnila

