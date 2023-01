Výhled na 2023: Výrazně klesne inflace, klesat však bude i růst HDP

Brno, 8. ledna 2023 – Invaze Ruska na Ukrajině, s ní spojené turbulentní ceny energií, výrazný nárůst spotřebitelských cen, se kterým jde ruku v ruce pokles reálných mezd. To jsou hlavní faktory, které ovlivňovaly ekonomické ukazatele v letošním roce a významnou roli budou hrát i v tom příštím. Česká ekonomika sice prochází recesí, je ale postavena na zdravých základech, a tak by obtíže měla postupně překonat. Shodli se na tom analytici skupiny ČSOB.

Česká ekonomika se nachází v recesi, která neskončí ani na počátku roku 2023. Hlavní příčinou je přitom vysoká inflace, kterou ovlivňují zejména zvýšené ceny energií, jež se následně přelévají i do ostatních částí spotřebitelského koše. Ačkoliv se inflace pravděpodobně nachází poblíž vrcholu, její odeznívání bude kvůli vysokým inflačním očekáváním, zrychlující se mzdové dynamice a relativně nízkým reálným úrokovým sazbám jen velmi pozvolné.

Podle analytiků finanční skupiny se může míra inflace v příštím roce pohybovat kolem 10 %, výrazně však poklesne růst HDP „V základním scénáři počítáme s tím, že recese bude díky relativně nízké nezaměstnanosti a uvolněné rozpočtové politice relativně mírná. Bude po ní však následovat jen velmi pomalé oživení. Proto za celý rok 2023 počítáme s růstem v blízkosti nuly (0,7 %),“ komentuje Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.

Své poslední slovo přitom pravděpodobně neřekly ani ceny energií. Podle negativního scénáře ČSOB může přijít během nadcházející zimy nucená racionalizace spotřeby plynu, což by výrazně zasáhlo i český exportně orientovaný trh.

„Evropa se v tomto roce musí potýkat s bezprecedentní energetickou krizí, jejíž dopady budou citelné také v roce 2023. Přestože se díky dostupnosti alternativních dodávek a nižší spotřebě situace na trhu s plynem stabilizovala, ceny dle našeho názoru setrvají na vysokých úrovních i v příštím roce. Inflace zůstane jedním ze zásadních makroekonomických témat, nicméně v hlavních ekonomikách by měly cenové tlaky v roce 2023 začít viditelně zvolňovat. V Evropě i ve Spojených státech očekáváme mělkou recesi,“ říká Dominik Rusinko, makroekonomický analytik ČSOB.

Analytici ČSOB pak v roce 2023 očekávají i pokles základní sazby ČNB, která by se mohla z dnešních sedmi procent snížit k šesti procentům. Na úroveň pod 3 %, která by mohla reálně přispět k oživení realitního trhu, se ale v roce 2023 nedostaneme. Minimálně na začátku roku by pak pod tlakem měla zůstat i česká měna, a to zejména kvůli aktuálnímu napětí na globálních trzích a slabým domácím fundamentům.

Zdroj: ČSOB